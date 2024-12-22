Locker簡短回應舊愛kayan9896豪門夢碎 被指出軌︰大家點諗控制唔到

林家熙(Locker)、何啟華(Dee)、魏浚笙(Jeffrey)、梁仲恆、黃德斌、廖子妤、王菀之及王丹妮等，今日出席電影《焚城》宣傳活動，同場還有200多名fans，一起上遊船於維港巡航為電影造勢。

與kayan9896少聯絡

ERROR成員阿Dee與Locker表示已經很久沒有遊船河，Locker稱曾以為上消防船，但很開心可以跟大家一齊玩。

Locker的前女友kayan9896(吳家忻)，宣布與薛芷倫長子馬桂烽(Justin)分手，Locker表示與女方很久沒有聯絡。問他kayan9896曾在節目中提到前度出軌話題時，Locker僅以14字回應：「大家會點樣諗，我又真係控制唔到。」之後更示意不想再談對方。