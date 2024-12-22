Locker簡短回應舊愛kayan9896豪門夢碎 被指出軌︰大家點諗控制唔到

林家熙(Locker)、何啟華(Dee)、魏浚笙(Jeffrey)、梁仲恆、黃德斌、廖子妤、王菀之及王丹妮等，今日出席電影《焚城》宣傳活動，同場還有200多名fans，一起上遊船於維港巡航為電影造勢。
與kayan9896少聯絡
ERROR成員阿Dee與Locker表示已經很久沒有遊船河，Locker稱曾以為上消防船，但很開心可以跟大家一齊玩。
Locker的前女友kayan9896(吳家忻)，宣布與薛芷倫長子馬桂烽(Justin)分手，Locker表示與女方很久沒有聯絡。問他kayan9896曾在節目中提到前度出軌話題時，Locker僅以14字回應：「大家會點樣諗，我又真係控制唔到。」之後更示意不想再談對方。
落區「報佳音」有定案
阿Dee被問到聖誕落區「報佳音」，他表示已籌備得差不多，稍後將會公布詳情，更笑稱花姐屆時會表演除衫，並著Locker可以幫手除花姐件衫。
啟德新場有混亂可接受
對於啟德新場地的演出問題，阿Dee認為設施新穎是好事，對整過行業都是好事。「都幾好呀！多個空間搞下唔同表演藝術。」他稱新場館有些許混亂是少不免，但仍可接受。
談到他們彩排等足8小時，他指因為要遷就其他藝人的行程，要等候少不免，表示這是藝人必有的過程。