Lokman搵齊好友拍MV 「無悔三兄弟」Alton何啟華入行後首度同框演出

Lokman的歌曲以多啦A夢的法寶來提醒自己與樂迷，做人有時可以不用太認真，可以閒來胡思亂想一番，不用太有條理，讓自己放鬆一下。因應這個主題，Lokman找來陳健朗導演執導MV，二人傾談構思之下，想出了以Long Take拍攝的一個故事。

陳健朗這次答應執導，全因他一直都很欣賞Lokman，他說：「由《狂舞派》時已經好喜歡Lokman，一直都想合作，但我一年只拍一個MV，而今年嘅Quota就俾咗佢。」而導演也特別用心，Long Take拍攝就是由他提出，結果由籌備到製作，用上很長時間。

重情義的Lokman特別邀請了很多朋友參與演出，當中包括「無悔三兄弟」王智德Alton及何啟華Dee，另外還有跳舞圈的好友，他說：「因為MV最初構思嘅故事，係想同呢班朋友一齊去歷險，但後來同導演傾完，就出現而家呢個，流動多啲，交流多啲嘅故事。」今次是Lokman、Alton及Dee首度同框演出，Lokman表示：「作為我第一個MV，可以將我兩個最重要嘅兄弟都加入埋，佢哋又好快答應，實在非常高興。」