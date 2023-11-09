Lokman楊樂文自認MIRROR毒舌三甲Tiger屬可造之材 Frankie陳瑞輝密謀出Solo或向陳卓賢邀歌(附訪問片)

MIRROR成員楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie)與曾在劇集《IT狗》合作的陳漢娜(Hanna)，今日於銅鑼灣出席時裝品牌活動，3人預告明年將再合作拍攝《IT狗》續集，Lokman爆料指：「據我所知已開始寫劇本，計劃下年開拍，可能後年。」各人將繼續擔演原有角角，Frankie笑言可挑戰演「寸嘴版」Never，「嬲爆爆都幾得意，我想寸Hanna也不錯。」 談到MIRROR於迪士尼舉行的五周年活動，兩人仍然很回味，Lokman表示，「其實我們在台上看到粉絲真係一望無際，都擔心這麼遠，他們看不看到台上表演。」Frankie表示，能與粉絲在主題樂園近距離接觸，形容感覺夢幻。Lokman預告即將閉關為演唱會綵排，雖仍未公布確實日期，但預告將推出演唱會主題曲。

Lokman與AK(江𤒹生)和陳卓賢(Ian)合演的劇集《冰上火花》現正熱播中，Lokman演衝動角色，反被AK勸冷靜，他笑言很享受演反差大角色，「這樣倒轉幾搞笑，多點新鮮感也不錯啊，唔會經常我冷靜他衝動嘛。」談到劇集好青春熱血，他笑言，「味道好青春，因為Gear著咗十幾個鐘，而且太多人，唔夠地方放出來曬，所以味道是最青春。」他大爆由於密集式拍攝，未能天天清洗裝備，只能消毒清潔，本身有濕疹的他要另戴手套等作保護，「要愛惜自己，我寧願焗一點，因為質地、味道，我都不太能接受。」

Frankie早前完成音樂劇《大象的告別式》，問到可會信心大增推出solo作品，他坦言，「我都有構思出solo歌，諗過跳唱或是抒情，都十五十六。」至於會否向隊友Ian邀歌，他直言，「我都有想過，因為他很熟悉我，但未跟他提起過，我還在構思，相信成功的機會率都很高，希望他俾俾面，我相信他很清楚我擅長唱什麼感覺，所以如果交給他，我也很放心。」