Lokman肥仔Gao三合一 破天荒以限定組合拍廣告

滙豐銀行近年起用年輕偶像拍廣告，今日宣布一次過安排「造星」三大組合MIRROR、ERROR、COLLAR隊長組成Summer限定組合，宣傳信用卡的夏季推廣計劃。廣告今次撮合MIRROR、ERROR、COLLAR的隊長Lokman、肥仔、Gao，破天荒 組成限定組合，廣告將於7月中在電視及網絡平台播放，平面廣告已率先曝光；稍後，他們還將會化身成虛擬人物，由現實走進元宇宙展開宣傳攻勢。

拍攝是次宣傳照時，三人要跳彈床做出不同跳躍動作，展現網羅全城至強獎賞而雀躍興奮的一面。三位隊長「舞」功高強，跳彈床動作駕輕就熟毫無難度，表現專業又合拍。除了跳彈床外，拍攝時又要一邊食雪條、食西瓜，非常有夏日感覺。Lokman在廣告的一身打扮非常夏天，他表示自己最愛買衫，夏日炎炎留在家中也可以隨時隨地網上購物。最愛食的肥仔，最理想是賺取優惠折扣食好東西之外，消暑秘笈就是想買刨冰機在家中自製美味刨冰，以及用信用卡預約酒店Staycation好好享受。至於Gao最想夏日做SPA按摩，放鬆一下，或者 Shopping買衫。

三位隊長大談今次首度合體拍廣告的感受，亦十分期待7月廣告片正式出街。 Lokman大讚今次配搭十分有諗頭，身旁的肥仔認同之餘，原來他料事如神，笑指以前曾預算過有這樣的合作組合，估不到這麼快就有機會。Gao與兩位師兄合作，她表示：「知道有這個拍攝機會，非常興奮和緊張，回想以前經常留意兩位前輩跳舞，估不到可以一齊跳舞拍廣告。」三位隊長將會在廣告內齊齊施展舞技，定必為粉絲帶來連場驚喜。