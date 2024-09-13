Lokman與前度再見亦是朋友 Tiger如願新劇有感情線

MIRROR成員楊樂文(Lokman)、邱傲然(Tiger)，昨日(12日)與徐㴓喬(Asha)、安柔潔(Ocean)、夏韶聲及朱栢謙等出席新劇《存酒人》開鏡拜神儀式，Lokman演一位風流倜儻、才華橫溢但無所事事的人，有多條感情線；Tiger亦如願以償，首次演有感情的角色，在劇中與Ocean演情侶，虎仔為演由憤怒、自我放棄到變得成熟的bartender，他特地報讀威士忌課程、曬燈和化黑妝，至於可有親密鏡頭，他就大賣關子，「作為專業和新演員，甚麼也會嘗試。」新劇由《白日之下》導演簡君晋擔任監製、《今晚打喪屍》導演盧煒麟執導。

Lokman： 所有事都咁大反應就唔得喇

Lokman與前女友Luxi分手後首現身，將於本月尾35歲生日的他表示，暫知當天要開工，若放假旀找3隻貓陪伴度過。他指其實事發已久，雙方再見亦是朋友，目前心情OK，否認因甩拖而消瘦，強調專注工作，不欲多談感情事，保留私隱。

談到隊友呂爵安(Edan)高調承認追求女神林明禎，問到兩人是否合襯？Lokman笑說：「襯唔襯見仁見智，我覺得我同明禎襯啲。」他稱近日忙拍戲沒時間慰問Edan，亦覺得對方已好煩，至於粉絲反應兩極，甚至掀「脫粉潮」，Lokman回應，「我相信佢清楚自己做甚麼，最緊要俾時間佢思考和消化，俾啲空間大家。呢個世界實在太多事情，所有事都咁大反應就唔得喇。」