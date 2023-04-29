Lokman@MIRROR大爆12子曾有誤會 感激影帝林家棟主動教戲

由MIRROR隊長Lokman楊樂文首次孭飛做男一、夥拍影帝林家棟、杜琪峰監製的電影《命案》已經上映。Lokman日前接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，雖然《造星》前已演過電影《狂舞派》，但Lokman自認是電影初哥，所以這回首次演有殺人傾向的沉重角色，他坦言最初壓力大至跟不上拍攝，「最初未熟習拍攝節奏，是驚到甩碌，首兩日導演都話嚇親，都話係咪揀錯人，是個多星期才真正投入到。」

Lokman還透露最初面對林家棟會膽怯，幸得影帝無私教導令他獲益良多，「家棟會慢慢主動跟我研究，譬如我做錯了，他會提醒我跟之前不連接。成個拍攝我袋很多錢落袋，譬如他休息時會很靜地思考，讓情緒不會飛來飛去。另外，他亦會關顧整團隊，他知我最初驚，就不會走過來，熟絡些就會主動跟我聊，真是個好好學習對像。」讀中一已迷上街舞想過以跳舞作終身職業的Lokman，及至2013年拍《狂舞派》時已是成名的舞者及排舞師，而2018年參加首輯《全民造星》，是原來他有感浮沉多年收入不多，曾多次想放棄轉行，「那時成就不算好，感覺浮浮沉沉，又搵唔到錢，因為我跳街舞為主，那年代不太流行，我locking為主更加是小眾，試過很多時月賺數千元。中間好幾次想轉行，但往往想就會有個JOB出現留你幾個月，到最後那次，就出現《造星》，阿Dee找我一起參加。」