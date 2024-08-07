Lokyi@EOS單飛出新歌《On May Way》 拍膊頭搵Ernest客串MV

去年出道的本地女團EOS成員之一Lokyi（廖樂兒），今個月單飛出新歌《On My Way》，歌詞就寄語人生應該接受失敗，偶爾輸了也不緊要，按住自己的步伐，終有一天步向終點。
Lokyi新歌《On My Way》找來Teddy Fan作曲、李一丁填詞，屬一首輕快歌曲。雖然不是一首節奏強勁的舞曲，但為了在MV呈現動感一面，Lokyi特意找來四個曾學跳舞的好朋友擔任dancers，她說：「雖然係朋友，但有求於人，人哋唔一定幫你。好多謝佢哋同我一齊諗隻舞點排，希望第時可以有多啲live嘅演出，等多啲人睇到我哋嘅付出。」MV有四個造型，包括Y2K、AI、暗黑及街頭造型，Lokyi說：「當然四個造型都好靚啦！如果要講最特別，就係AI造型，我自己都冇試過著啲咁貼身嘅衫，加上導演希望我可以做到木無表情得嚟又有眼神嘅表情，我有幾次都忍唔住笑。」
Lokyi今次亦拍膊頭邀請N9成員Ernest客串，他更為今次MV跳了一段舞，Lokyi說：「衷心感謝佢，冇諗過佢會一口答應，亦冇諗過佢仲跳埋舞，希望日後同佢有多啲合作機會。」MV有一幕，Lokyi在片場揸高卡車，但由於她毫無方向感，差點撞到Ernest，他說：「多謝導演同Lokyi搵我拍呢個MV，拍完之後我覺得Lokyi揸車一定要考牌，好彩我閃得快，冇撞親佢。」
寄語做人不應該怕輸
Lokyi新歌《On My Way》於8月7日在各大音樂平台上架，MV亦於當晚在喱騷及EOS的社交平台播放。Lokyi說：「希望大家聽完首歌，面對生活可以豁然開朗啲正面啲，就算受到挑戰受到打擊都要盡力做同埋唔好驚輸，因為遊戲有既定嘅結局，人生有無限嘅選擇，所以老土啲講命運握在自己手上。我都期待之後有多啲自己或者EOS嘅作品帶到俾大家。」