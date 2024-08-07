Lokyi@EOS單飛出新歌《On May Way》 拍膊頭搵Ernest客串MV

去年出道的本地女團EOS成員之一Lokyi（廖樂兒），今個月單飛出新歌《On My Way》，歌詞就寄語人生應該接受失敗，偶爾輸了也不緊要，按住自己的步伐，終有一天步向終點。

Lokyi新歌《On My Way》找來Teddy Fan作曲、李一丁填詞，屬一首輕快歌曲。雖然不是一首節奏強勁的舞曲，但為了在MV呈現動感一面，Lokyi特意找來四個曾學跳舞的好朋友擔任dancers，她說：「雖然係朋友，但有求於人，人哋唔一定幫你。好多謝佢哋同我一齊諗隻舞點排，希望第時可以有多啲live嘅演出，等多啲人睇到我哋嘅付出。」MV有四個造型，包括Y2K、AI、暗黑及街頭造型，Lokyi說：「當然四個造型都好靚啦！如果要講最特別，就係AI造型，我自己都冇試過著啲咁貼身嘅衫，加上導演希望我可以做到木無表情得嚟又有眼神嘅表情，我有幾次都忍唔住笑。」