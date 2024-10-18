Lokyi@EOS跟周國賢合作 獲杜汶澤夫妻構思新歌

Lokyi新歌《Never Walk Alone》由杜汶澤、田蕊妮構思，他們覺得生於亂世，最重要是就算在任何地方，兩個人都要互相扶持，希望可以製作一首純樸、可以感動人的情歌，於是找來周國賢作曲、梁栢堅填詞。負責譜曲的周國賢，收到杜生邀請後，便開行turbo創作，他說：「一邊寫呢首歌嘅時候，腦內有好多中學、校園嘅畫面出現，諗起一啲無掛慮的、無計算，仲未需要面對大世界嘅時代。即使已經距離嗰段日子好遠，但回望都是覺得極美好。」這個年頭，不少香港人移民他鄉，梁栢堅為此曲填詞時，亦正正想寫這年代的異地戀，梁栢堅說：「靈感來自好多異地分隔嘅情侶，因為移民讀書同各種原因，好多時候都係要等另一半，雖然而家科技發達，等待都係一件懊惱嘅事，但呢種等待其實都係浪漫嘅！」

Sinnie@Lolly Talk 任配唱監製

一向擅長舞曲的Lokyi，坦言唱慢歌的難度比快歌更高，她表示：「記得杜生之前話我喺愛情方面好遲鈍，相信今次係佢俾我嘅挑戰。我知道唱情歌好著重感情投入，收到梁栢堅嘅歌詞之後，好觸動我情緒，因為歌詞令我諗起我嘅初戀，所以自自然然都投入咗歌詞入面。」原來Lokyi初戀男友的偶像是周國賢，因此當時經常與初戀男友一同聽周國賢的歌，今次能夠與真人合作，Lokyi當然興奮，她說：「記得錄錄下音見到佢，好似追星成功咁。錄完之後我哋都有傾下計，影下相。好巧合嘅係，我認識周國賢，開始聽佢嘅歌，都係因為我個初戀男友介紹，佢好鍾意周國賢，記得失戀嘅時候仲要聽住佢嘅歌。」歌曲的和音及配唱監製，則由Lolly Talk成員之一Sinnie負責，對此Lokyi說：「同Sinnie都識咗好耐，不過以前大家係跳舞識，依家音樂上有合作，個感覺好神奇。我自己對首歌都好有感觸嘅，希望大家聽完之後都感受到等待嘅浪漫啦！」Lokyi新歌《Never Walk Alone》今日（10月18日）於各大音樂平台上架，MV亦即將推出。