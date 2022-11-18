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娛樂
2022-11-18 11:32:41

Lolly Talk出席品牌活動夠墟冚 Bean Bean遇麗英一見如故

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Lolly Talk出席品牌活動夠墟冚 Bean Bean遇麗英一見如故

麗英與同樣嬌小的Bean Bean出席活動，跟旁邊的巨型包包顯得相映成趣。

時尚品牌CHARLES & KEITH在九龍塘又一城開設香港第九間專門店，昨日為慶祝新店開幕，請來一眾新生代藝人出席，包括人氣女團Lolly Talk、「小薯茄」全死角美少女麗英、劇集《季前賽》童星楊千攸Bean Bean、校花校草男班長王耀宏(Meaning)及2022年國際先生第四名李坤潮(Jason)。

Lolly Talk八位成員一同出席，大批粉絲一早到場支持偶像。

Lolly Talk八位成員一同出席，大批粉絲一早到場支持偶像。

麗英跟Bean Bean一同出席活動並配搭了迪士尼彼思動畫系列的兩款勞蘇包包，二人一見如故，猶如一家人，麗英還自稱是「大Bean」。早前姜濤傷及舊患並做了手術，她們都有傳訊息問候，但未獲回覆，二人希望姜濤早日康復。隨著《季前賽》播出，Bean Bean的工作量都有增加，她最想約劇中的大哥哥們打羽毛球。麗英剛剛拍攝完新MV，提到內容是有關自己的中學經歷，男主角高大靚仔，經歷了多輪選拔才揀選出來，但就賣關子沒有公開男主角是誰，說：「入面無親密scene，因為中學生要keep住清純，亦都無錫錫。」入圍叱咤我最喜愛的女歌手十五強，她說到：「好開心，好多謝Fans支持，希望大家繼續支持我！」

Lolly Talk八位成員一同出席，大批粉絲一早到場支持偶像，場面墟冚。能夠入圍叱咤我最喜愛的組合十五強，她們表示非常開心和興奮：「會叫所有姨媽姑姐、屋企樓下個看更投我哋一票，呼籲朋友用多幾個電話投票畀我哋！」頒獎禮當日將會見到各自的偶像，她們亦做好集郵的準備，希望可以跟偶像合照。成員當中，要數Mei Mei擁有最多手袋，因為會與妹妹一起買，家中有多過三十個手袋。問到各人有沒有收過男友送手袋作禮物，竟然全部人都沒有收過！

迪士尼彼思動畫系列的勞蘇士多啤梨色絨毛包包在王耀宏身上完全沒有違和感。 迪士尼彼思動畫系列的勞蘇士多啤梨色絨毛包包在王耀宏身上完全沒有違和感。 李坤潮在國際先生賽事得到好成績，今次一身西裝打扮配上品牌斜孭袋，盡顯男士魅力。 一眾新生代藝人出席CHARLES & KEITH在又一城的新店活動。 一眾新生代藝人出席CHARLES & KEITH在又一城的新店活動。
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