Lolly Talk出席品牌活動夠墟冚 Bean Bean遇麗英一見如故

麗英跟Bean Bean一同出席活動並配搭了迪士尼彼思動畫系列的兩款勞蘇包包，二人一見如故，猶如一家人，麗英還自稱是「大Bean」。早前姜濤傷及舊患並做了手術，她們都有傳訊息問候，但未獲回覆，二人希望姜濤早日康復。隨著《季前賽》播出，Bean Bean的工作量都有增加，她最想約劇中的大哥哥們打羽毛球。麗英剛剛拍攝完新MV，提到內容是有關自己的中學經歷，男主角高大靚仔，經歷了多輪選拔才揀選出來，但就賣關子沒有公開男主角是誰，說：「入面無親密scene，因為中學生要keep住清純，亦都無錫錫。」入圍叱咤我最喜愛的女歌手十五強，她說到：「好開心，好多謝Fans支持，希望大家繼續支持我！」

Lolly Talk八位成員一同出席，大批粉絲一早到場支持偶像，場面墟冚。能夠入圍叱咤我最喜愛的組合十五強，她們表示非常開心和興奮：「會叫所有姨媽姑姐、屋企樓下個看更投我哋一票，呼籲朋友用多幾個電話投票畀我哋！」頒獎禮當日將會見到各自的偶像，她們亦做好集郵的準備，希望可以跟偶像合照。成員當中，要數Mei Mei擁有最多手袋，因為會與妹妹一起買，家中有多過三十個手袋。問到各人有沒有收過男友送手袋作禮物，竟然全部人都沒有收過！