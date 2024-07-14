Lolly Talk出道兩周年阿蛋回歸見面會 宣布月底推首張專輯《10＋1》

Lolly Talk終於齊人！阿蛋表示她的腳傷已痊癒。

Lolly Talk出道兩周年，今日(14日)在酒店舉行粉絲見面會，有400名fans到場。阿蛋因為腳傷多次缺甫活動，今次Lolly Talk齊人登場並獻唱全新團歌《數到十》，Ahyo成為首個忍不住落淚的成員，不時背向樂迷抹眼淚。 Lolly Talk分享她們踏入兩周年的心情，阿妹分享的時候鬼馬地說：「頭先我哋話邊個喊先，就會PO邊個嘅黑圖，所以大家留意我哋嘅IG啦！」Ahyo笑指已經忍了頭半首歌：「起音樂無耐已經想喊，但係我心諗唔得呀，未唱歌喎，所以忍咗頭半首歌，其實我已經好叻㗎啦。」

首張大碟《 10 ＋ 1 》 7 月底預售 Lolly Talk亦在會上宣布推出首張大碟《10＋1》將於7月底進行預售，她們說：「大碟當然會收錄晒我哋由一到十嘅歌，隻碟話明係『10＋1』，就即係唔止十首歌咁簡單，仲會有首Bonus Track《0》。《10＋1》代表住呢十首歌同埋每一位波板糖，因為有你哋先有真真正正嘅『我哋』，大家仲可以換唔同封套，有相冊、有我哋八個女仔嘅Little Things小故事、有9張即影即有、仲有數字特歌別版同《Lolly Talk Little Things Concert 2023》嘅Blu-ray碟，真係好值得收藏！」 眼淚放題 大會隨即放映她們在台灣拍攝的「真心話」片段，片中八個成員手拖手輪流分享最私密的心底話，全團齊齊「眼淚放題」，其中Tania說：「我唔知我哋之後會行到幾遠，但係我哋會一齊行，無論去邊我哋都一齊去。」Ahyo表示參與Lolly Talk的時間，是她人生中最快樂的日子：「冇咗你哋我唔知點算。」而喊得最利害的Mei Mei說：「可唔可以應承我，唔可以丟低任何一個人，我哋點都要手拖手。」最後眾人齊齊攬到實，場面感人。

約定三周年再見 接着，Lolly Talk上台逐一分享出道兩周年的感受，亦趁機感謝台前幕後的工作人員及波板糖的支持，她們坦言家人未必完全明白為何要堅持做Lolly Talk，又或是大家亦有磨擦，甚至自我懷疑的時候，但仍然會堅持下去，眾人再次感觸落淚。 特別是因腳傷休息近兩個月的阿蛋，她坦言未能與姊妹們同台的感覺很難受：「Lolly Talk試過大半年都冇嘢做，大家都好迷茫，都有諗過我哋有咩做得唔好，或者係咪要暫停？解散？到早排我整傷，屋企人真係好支持我、好錫我，佢哋又照顧得我好好，受傷嘅時候諗咗好多嘢，好多嘢唔係必然嘅，令我更加珍惜每次上台、每次同你哋見面，好多謝你哋默默等我返嚟啦！我冇事啦，我好返，我返嚟啦！」最後，Lolly Talk與全體波板糖齊齊大合照，並約定三周年再見。

Lolly Talk與全體波板糖齊齊大合照，約定三周年再見。