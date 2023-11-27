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娛樂
2023-11-27 11:00:00

Lolly Talk專訪｜首開騷默契爆燈 父母連結組最窩心應援隊(有片)

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Lolly Talk積極籌備演唱會，每天都恆常訓練，默契100%。

Lolly Talk積極籌備演唱會，每天都恆常訓練，默契100%。

女團Lolly Talk出道一年多，去年憑首支派台歌《三分甜》爆紅，面對氣勢強勁的COLLAR，同年獲得叱咤樂壇流行榜生力軍組合銀獎。今年更搶先同是《全民造星IV》出身的COLLAR，於九展Star Hall舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，原定1128日一場火速爆滿，加開29日共兩場，並首度進佔叱咤我最喜愛組合五強。8位成員Yanny(劉綺婷)、阿蛋(黃詠霖)Ah Yo(郭曉妍)MeiMei(曾美欣)Elka(鄭芷淇)Sinnie(吳倩怡)、阿妹(黃敏蕎)Tania(陳紀澄)接受本報專訪時透露，每天生活規律，積極為演唱會備戰，阿妹直言，「大家越來越團結，默契100%，是我們認識至今最有默契的一刻。」

 

Ah Yo@Lolly Talk Tania@Lolly Talk。(陳奕釗攝) 阿蛋@Lolly Talk形容籌備演唱會的心情似色彩繽紛的波板糖。(陳奕釗攝) Yanny@Lolly Talk是團隊的跳舞擔當之一。(陳奕釗攝) MeiMei@Lolly Talk為演唱會積極修身，生活自律勤力做Gym。(陳奕釗攝) Elka@Lolly Talk指籌備演唱會的心情似爆炸糖。(陳奕釗攝) 阿妹@Lolly Talk獲母親預備健康餐，感恩獲家人支持追夢。(陳奕釗攝) Sinnie@Lolly Talk大爆母親在家裡貼了團隊的應援手幅。(陳奕釗攝)

預告開騷將首唱新團歌

距離開show的日子越來越近，Sinnie形容每的恆常練習如上學，放學繼續參加課外活動，8位成員絕不敢鬆懈。雖然她們對於誰是嘉賓，沒透露半點口風，但就預告將會在演唱會首度公開唱全新團歌，由曾合作的創作班底打造，她續說，「這首歌的風格，應該都期待已久，這歌會讓大家記起我們的舊作，但有多一種新鮮感。」

出道不足兩年，已能舉行屬於Lolly Talk的演唱會，各人心情五味雜陳，問到用甚麼糖果形容當下心情時，Elka率先表示，「我覺得像爆炸糖很刺激，這一刻當然處於緊張狀態，但又有新的衝擊、要學習新事物，到最後的演唱會，就感覺到那股甜味。」Sinnie就覺得似流心硬糖：「初成團時大家比較凝重謹慎，現在發現大家慢慢開始融化，越來越團結和享受這件事，很多感情流露，這種糖食到最後會黏在一起，就像我們現在黏在一起的感覺。」Tania笑言感覺似食鹹檸檬糖，「鹹是因為最近排練做很多運動，而檸檬就是酸酸的，我們也有一些辛酸的時刻，大家有壓力一起面對，所以又會變得甜甜的。」

父母從擔心到支持

Lolly Talk獨立成團，沒有大公司撐腰，從起初零收入到今年自組公司，熱血勵志。不過，對她們的父母而言，難免擔心女兒前途，Elka坦言起初參加全民造星IV時，父親極力反對，希望子女找份穩定工作，但現在已認同她的選擇，「其實他是不太說心底話的爸爸，現在我放工回家，但是現在可能我放工回家他很簡單問我吃了飯沒有，使唔使煮東西給我食，已是一種認可。記得一次我和爸爸與姑媽吃飯，姑媽問爸爸有女兒演出，他竟然答在電台聽我們的歌，那一刻我真的有點感動。」Ah Yo16歲參賽後加入女團出道，她坦言起初媽媽亦擔心學業與工作的平衡，但現在成為的忠粉，「她會組合大家的媽媽，一起去開設通訊群組LT背後的女人，現在完全是小粉絲，每天都關心我們所有的事情，每次我們有活動，若有時間一定會出席。」Sinnie大爆母親收集她們的應援物，「媽媽的房間的牆貼著我和阿蛋的手幅，好搞笑。」

家人的最強大應援，當然是健康飯盒和湯水，阿妹在考DSE時參加造星時後加入女團，「她口裡說你想去做就去做，其實很擔心影響學業。但她今朝突然跟我說，阿妹，由你參賽到現在，真的好神奇。我感覺到她為我感驕傲，我弟弟又會跟同學介紹我。最近準備演唱會，媽媽每天都為我準備健康餐，我覺得很幸福，家人支持自己做喜歡做的事，令我更有衝勁。」Tania就表示，父母向來讓我放任去嘗試，從不給壓力，「現在有Lolly Talk他們都因我而多聽不同的流行曲，有時還會跟我介紹好歌，連我都未聽過，比我們更緊貼樂壇，我覺得跟他們關係近了。」

Lolly Talk從零收入到自組公司，越來越齊心和團契。(陳奕釗攝)

Lolly Talk從零收入到自組公司，越來越齊心和團契。(陳奕釗攝)

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