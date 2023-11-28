熱門搜尋:
叱咤2023 TVB 李家超 社內相親 朗然 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-28 13:51:29

Lolly Talk專訪｜Yanny為演唱會戒食火窩宵夜 阿蛋自爆曾為減肥爆喊

分享：
Lolly Talk從零收入到自組公司，越來越齊心和團契。(陳奕釗攝)

Lolly Talk從零收入到自組公司，越來越齊心和團契。(陳奕釗攝)

Lolly Talk出道不足兩年，今晚(28)將於九展Star Hall舉行首個演唱會Lolly Talk Little Things Concert 2023，並透露一連兩場演唱會將有紅館級嘉賓，並會首次演唱全新團歌。YouTube頻道到成為人氣女團，今年首度進佔叱咤我最喜愛組合五強。縱然為籌備演唱會要日夜排練，天天吃白烚雞胸肉，Lolly Talk各女生見證彼此成長揚言從未如此團結。8位成員Yanny(劉綺婷)、阿蛋(黃詠霖)Ah Yo(郭曉妍)MeiMei(曾美欣)Elka(鄭芷淇)Sinnie(吳倩怡)、阿妹(黃敏蕎)Tania(陳紀澄)早前接受本報專訪時細訴心路轉變。

Sinnie@Lolly Talk大爆母親在家裡貼了團隊的應援手幅。(陳奕釗攝) Ah Yo@Lolly Talk

Sinnie分享擔子 Ah Yo主動訴心事

同屬山羊座的Sinnie Ah Yo，互相分享對方的轉變。Sinnie形容Ah Yo比較害羞和內向，默默承受外界的聲音，說話輕聲細氣，容易被忽略，但這一年隨著彼此熟絡，逐漸變得踴躍主動。在Lolly Talk演唱會發布會上爆喊的Ah Yo坦言，有隊友在身旁，放心抒發情緒，「以前不知應不應該分享，後來發現她們已陪伴著我這麼久，主動分享也不是很難的舉動，其實可能她們已察覺我唔開心，主動撩我傾訴。」在Ah Yo眼中，Sinnie是獨立堅強的女生，直至早前對方扭傷腳，才察覺其脆弱一面，也是需要關愛的小女孩。Sinnie隨即啍唱《五種愛的密語》的歌詞「心底的女孩沒壓抑心」，她自言是急性子，成軍初期當大家都猶豫應否表達意見時，她會自動請纓將事情搞定，「很深刻阿蛋曾跟我說：『有時見到你咁辛苦，好想幫你，但又唔知可以點幫你』，原來大家也想多點分擔，點解唔放低一些責任？加上早前扭傷腳，更讓我索性放手。」

阿妹@Lolly Talk獲母親預備健康餐，感恩獲家人支持追夢。(陳奕釗攝) 阿蛋@Lolly Talk形容籌備演唱會的心情似色彩繽紛的波板糖。(陳奕釗攝)

阿蛋打開心扉 阿妹力求進步

同屬天秤座的阿妹和阿蛋也見證彼此成長，阿蛋笑言，初認識的阿妹是未成年的愛哭小女孩，現在她反而懂得安慰大家，阿妹坦言，「初時沒甚麼歸屬感，唔知自己應否走這條路，跟她們又不太熟，『腦囟未生埋』，比較衝動任性，又會犯校規，有點幼稚，唔太肯聽人意見。現在察覺自己的唔好，會影響別人，所以想盡力變得更好，令她們可放心交責任給我。」阿蛋是團中冷靜理性代表，不易流露感情，阿妹笑言，「她逐漸被大家同化，慶幸我們七個能成為她的樹窿。」阿蛋直認理性得像個男生，根本未能察覺自己的情緒，甚或忽略個人感受，自從參加了演戲課程，逐漸向七姊妹打開心扉，即使看來很瑣碎事，她憶述，「有天我突然覺得自己很肥，就獨自坐著喊，我喊住話，『點解做唔到我想要的東西』，她們安慰我，Yanny問我：『你有冇試過盡全力做到最好，每天定時做運動。』好深刻。」

Tania@Lolly Talk。(陳奕釗攝) MeiMei@Lolly Talk為演唱會積極修身，生活自律勤力做Gym。(陳奕釗攝)

Tania仙界下凡 MeiMei學習自律

另一位被隊友同化的成員是TaniaMeiMei笑言，「我常說她是一個從仙界下來的女生，然後被我們7個用愛感染，放棄仙女包袱，嘗試明白凡人想法。」阿妹和Sinnie嘗試補充，「我覺得她有太多揣測，擔心傷害別人、令人唔開心，很多想法在腦袋打結，就像在迷宮蕩失路。隨著越來越熟，我們捉到她的思路，會告訴她想得太多。」Tania一臉疑惑表示，「我不認同，但多謝她們在我未察覺時，幫我解結。」不過，她坦言被Mei Mei感染，看到她近日為演唱會自律地健身，也不敢怠慢。

Ad Block
Yanny@Lolly Talk是團隊的跳舞擔當之一。(陳奕釗攝) Elka@Lolly Talk指籌備演唱會的心情似爆炸糖。(陳奕釗攝)

Yanny放棄火窩宵夜 Elka寫日記抒發情緒

其實8人現已積極備戰，除了健身練舞，亦已展開食白烚雞肉的增肌階段，Yanny是最遲加入操肌大軍的一位。她自言愛吃味濃的食物，向來只吃雞髀拒食雞胸，「以前我是暴飲暴食，靠跳舞Keep fit，媽咪會留火窩配料，宵夜跟我一起打邊爐，有時更會食蝦食蟹。但作為女團成員，必須要作好榜樣，好好操練唱跳和管理身材。」另一位有很大轉變的是ElkaYanny坦言，起初覺得Elka有點情緒化，喜怒形於色，但現時已漸懂得控制情緒，並會與隊友分享心底話，Elka坦言，「以前我經常陷入不開心的情緒，不知怎樣走出來，現在我有一個習慣，就是每天寫日記，抒發情緒和寫下感恩事，維持了兩個多月。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受