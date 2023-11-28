Lolly Talk專訪｜Yanny為演唱會戒食火窩宵夜 阿蛋自爆曾為減肥爆喊

Lolly Talk從零收入到自組公司，越來越齊心和團契。(陳奕釗攝)

Lolly Talk出道不足兩年，今晚(28日)將於九展Star Hall舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，並透露一連兩場演唱會將有紅館級嘉賓，並會首次演唱全新團歌。從YouTube頻道到成為人氣女團，今年首度進佔叱咤我最喜愛組合五強。縱然為籌備演唱會要日夜排練，天天吃白烚雞胸肉，Lolly Talk各女生見證彼此成長，揚言從未如此團結。8位成員Yanny(劉綺婷)、阿蛋(黃詠霖)、Ah Yo(郭曉妍)、MeiMei(曾美欣)、Elka(鄭芷淇)Sinnie(吳倩怡)、阿妹(黃敏蕎)和Tania(陳紀澄)早前接受本報專訪時細訴心路轉變。

Sinnie 分享擔子 Ah Yo 主動訴心事 同屬山羊座的Sinnie與 Ah Yo，互相分享對方的轉變。Sinnie形容Ah Yo比較害羞和內向，默默承受外界的聲音，說話輕聲細氣，容易被忽略，但這一年隨著彼此熟絡，逐漸變得踴躍主動。在Lolly Talk演唱會發布會上爆喊的Ah Yo坦言，有隊友在身旁，放心抒發情緒，「以前不知應不應該分享，後來發現她們已陪伴著我這麼久，主動分享也不是很難的舉動，其實可能她們已察覺我唔開心，主動撩我傾訴。」在Ah Yo眼中，Sinnie是獨立堅強的女生，直至早前對方扭傷腳，才察覺其脆弱一面，也是需要關愛的小女孩。Sinnie隨即啍唱《五種愛的密語》的歌詞「心底的女孩沒壓抑心」，她自言是急性子，成軍初期當大家都猶豫應否表達意見時，她會自動請纓將事情搞定，「很深刻阿蛋曾跟我說：『有時見到你咁辛苦，好想幫你，但又唔知可以點幫你』，原來大家也想多點分擔，點解唔放低一些責任？加上早前扭傷腳，更讓我索性放手。」

阿蛋打開心扉 阿妹力求進步 同屬天秤座的阿妹和阿蛋也見證彼此成長，阿蛋笑言，初認識的阿妹是未成年的愛哭小女孩，現在她反而懂得安慰大家，阿妹坦言，「初時沒甚麼歸屬感，唔知自己應否走這條路，跟她們又不太熟，『腦囟未生埋』，比較衝動任性，又會犯校規，有點幼稚，唔太肯聽人意見。現在察覺自己的唔好，會影響別人，所以想盡力變得更好，令她們可放心交責任給我。」阿蛋是團中冷靜理性代表，不易流露感情，阿妹笑言，「她逐漸被大家同化，慶幸我們七個能成為她的樹窿。」阿蛋直認理性得像個男生，根本未能察覺自己的情緒，甚或忽略個人感受，自從參加了演戲課程，逐漸向七姊妹打開心扉，即使看來很瑣碎事，她憶述，「有天我突然覺得自己很肥，就獨自坐著喊，我喊住話，『點解做唔到我想要的東西』，她們安慰我，Yanny問我：『你有冇試過盡全力做到最好，每天定時做運動。』好深刻。」

Tania 仙界下凡 MeiMei 學習自律 另一位被隊友同化的成員是Tania，MeiMei笑言，「我常說她是一個從仙界下來的女生，然後被我們7個用愛感染，放棄仙女包袱，嘗試明白凡人想法。」阿妹和Sinnie嘗試補充，「我覺得她有太多揣測，擔心傷害別人、令人唔開心，很多想法在腦袋打結，就像在迷宮蕩失路。隨著越來越熟，我們捉到她的思路，會告訴她想得太多。」Tania一臉疑惑表示，「我不認同，但多謝她們在我未察覺時，幫我解結。」不過，她坦言被Mei Mei感染，看到她近日為演唱會自律地健身，也不敢怠慢。