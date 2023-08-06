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娛樂
2023-08-06 15:49:29

Lolly Talk打贏After Class及COLLAR 《一把火》LT登叱咤流行榜首位 獲封今夏冠軍女團

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生活

《一把火》成為叱吒流行榜冠軍歌。

香港女團Lolly Talk近年在樂壇愈戰愈勇，她們自去年推出首支正式出道歌曲《三分甜》以來，迅速嶄露頭角，特別是他們的先行單曲《8SEC》，一推出就深受樂迷喜愛，為她們在今年的《叱咤樂壇頒獎禮》上贏得了「生力軍組合銀獎」奠定基礎。這使Lolly Talk在今年的成績上超越了TVBAfter Class和ViuTVCOLLAR

Lolly Talk成員圖輯

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今年第三支單曲《四方帽之約》派台在即

Lolly Talk的兩首主打歌《七姊妹星團》和《一把火》都在各大流行榜上保持不錯的播放率，尤其是《一把火》更是在「903專業推介」中榮獲了冠軍歌的殊榮。而且這首曲已經連續停留在榜單上9周，並且一直保持著良好的表現，暫時壓過同期獲得「生力軍組合金獎」的COLLAR。此外，Lolly Talk還推出他們的第三支單曲《四方帽之約》，並邀請了[email protected]參與拍攝MV。讓大家拭目以待，期待Lolly Talk能夠再次取得成功。

Lolly Talk今年第三支單曲《四方帽之約》已推出。 各大音樂節愛邀請Lolly Talk，全因她們現場演出非常火熱好氣氛。

《四方帽之約》

為獨立女團樹立榜樣

Lolly Talk的崛起，展示了她們在獨立發展的道路上的堅持與努力。雖然他們沒有與大型唱片公司簽約，但憑藉著優秀的音樂實力和舞台表現，令她們成功贏得了樂迷的喜愛和關注。這也為其他獨立女子音樂團體樹立了榜樣，證明了在香港樂壇中獨立發展的可行性。與此同時，After ClassCOLLAR作為同樣備受矚目的女子音樂團體，今年成績上稍顯遜色，但仍然是Lolly Talk不可小覷的競爭對手，接下來的下半年，期待Lolly Talk能否保持勢頭，並取得更大突破。

Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。
HK ENT

Lolly Talk是最受音樂節歡迎的女團。

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