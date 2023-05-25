Lolly Talk新歌《一把火》收起甜美風格被指似COLLAR 網民：有點遺忘初心嘅感覺

Lolly Talk由《全民造星IV》一班參賽者組成，成員包括：黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（阿Yo）、陳紀澄（Tania）、曾美欣（Mei Mei）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）和黃敏蕎（阿妹），由於與COLLAR一樣為8人團體（So Ching未退團時），又係造星出身，所以一直惹來唔少比較，不過Lolly Talk走甜美風格，首支派台歌《三分甜》MV亦以校服造型示人，加上舞蹈青春甜美，與COLLAR型格路線截然不同；但周一（22日）Lolly Talk釋出第二首派台歌《一把火》MV，無論曲風定造型都被指似足COLLAR，有網民就懷疑係咪想乘機轉型食埋對方嘅市場。

「完全突顯唔到女人嘅美態」

Lolly Talk新歌《一把火》由雷深如J.Arie作曲，鍾說和甄敏延作詞，採用型格曲風，節奏感更強。於MV及宣傳照中，8位成員穿著白色型格服飾，與COLLAR出席叱咤頒獎禮嘅服裝帶幾分相似，Lolly Talk又收起平日甜美笑容，擺出Cool爆表情；另外，更將粉色系團徽變成黑底白字字樣。有網民就喺討論區以「Lolly talk請左COLLAR個形象指導？」為題出PO，表示以為係COLLAR。唔少網民都認同，表示新團徽好似中學貨仔及宣傳照設計似大陸選秀比賽，又指接受唔到Lolly Talk今次風格大轉變：「唔講以為隔籬團」、「由一開始個形象、團徽都係賣可愛路線，唔係話唔可以型下，不過型得嚟同隔離團撞成咁，有點遺忘初心既感覺」、「自掘墳墓，本身COLLAR形象都唔掂」、「今次啲衫好大浸COLLAR味，搞唔掂」、「都唔知點解啲女成日要行呢啲『型』嘅路線，完全突顯唔到女人嘅美態」等等。

又有網民指Lolly Talk係咪想趁COLLAR變陣期間乘機搶埋佢哋嘅粉絲：「太貪心，係咪想搶COLLAR個市場？」、「明顯係想趁Collar內亂搶Collar market，不過定位唔清晰又唔係話有好多死忠粉只會令舊粉失望」、「點解要扮COLLAR？咁我睇After Class算﹗」、「直接變collar B 隊」、「LT個agent 唔該好好諗清楚條路應該要點行啦，一晚過千個好評已經反映到民意啦嘛」等等。