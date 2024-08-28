Lolly Talk暗黑星團企劃 MeiMei Ahyo擂台決戰 打得香豔

這場《打MEIYO擂台對決》，由小薯茄的程人富及阿J擔任主持，Lolly Talk8位團員分成藍隊Team Mei及粉紅隊Team Yo隆重登場，6位成員大讚Meimei及Ahyo為是夜的拳賽搏到盡，又衝破心理障礙「互打」。

年初Lolly Talk於社交平台成立Lolly Talk Vision(LTV)，以踢爆團員黑材料為主線任務，而首個暗黑星團企劃昨晚舉行。MeiMei與Ahyo為了是次拳賽，於半年前開始特訓，並嚴格執行飲食控制，兩小妹擔言操拳練到腳都軟。

人氣女團Lolly Talk，未有因為偶像包袱局限自己，8位團員個個搏盡。昨晚Lolly Talk派出曾美欣(MeiMei)及郭曉妍(Ahyo)，於西沙GO PARK AXA安盛創夢館，舉行《Lolly Talk Vision首個暗黑星團企劃：「打MEIYO」擂台對決》，兩位團員埋身激戰，誓與波板糖們分享汗水、熱血與勇氣。

為抒緩賽前緊張氣氛，Lolly Talk先向打扮最突出、最有創意兼最好玩的波板糖頒發「最佳造型」獎。同時又邀請台下fans上台玩打瓦片遊戲，獎品是勝出者會獲Lolly Talk成員「打一拳」作獎勵。

Team Mei與Team Yo以battle形式獻唱全新編曲的《8SEC》及《一把火》，現場的對戰氣氛即時升溫。Meimei與Ahyo果然落場無姊妹，盡情發揮拼勁與毅力，甫開場已經真打，無試探攻擊，互有出拳踢腳，第二回合，MeiMei主動進攻，Ahyo亦隨即反攻埋身激戰，讓人喜出望外。

MeiMei 勝出致敬運動員

來到第三回合，Ahyo依然意志旺盛，MeiMei亦毫不留情瘋狂出擊，兩人出盡全力，最終MeiMei得分較多以點數穫勝，宣佈結果後MeiMei即激動落淚，兩人互相抱抱，Ahyo也不禁落淚，其他成員齊齊衝上台，8位團員互相緊抱，場面感動又熱血，MeiMei說：「真係腳軟呀打到，多謝Ahyo！多謝Lolly Talk！由完全唔識打拳，要我哋去打拳，過程好苛刻、好辛苦，真係會黐線，今次感受到運動員嘅辛苦，不過我哋係連1/10都冇嘅辛苦，我哋真係唔算啲乜嘢，好想致謝每位運動員。」