熱門搜尋:
消暑方法 暑假活動 銀色債券 中秋月餅 凱柏峰II 林襄 港元定存 C觀點 網上熱話 Ray Online 碧桂園 ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 姜濤 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 英超 電腦節 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
娛樂
2023-08-17 16:15:00

Lolly Talk歌曲成績超越COLLAR MIRROR 有望叱咤奪組合金獎?

分享：
 

近年因為MIRROR冒起，香港樂壇多咗好多新力軍，尤其是女團競爭尤其激烈。去年出道嘅COLLAR 、Lolly Talk同STRAYZ因為同樣出身自《全民造星4》，於是經常成為比較對象。舊年由《造星4》三甲及多位晉身決賽嘅參加者組成全面嘅COLLAR 一出道係威係勢。但經歷MIRROR紅館演唱會墮屏事故後，COLLAR需要停工，加上成員之一So Ching係墮屏事故傷者阿Mo（李啟言）女友，事發後全力照顧阿Mo，早前更宣布退團。COLLAR聲勢稍為放緩之際，無大公司撐嘅LOLLY TALK被外界認為後來居上，今年更有唔少廣告出街。

Lolly Talk暫時領先COLLAR

廣告同曝光率以外，獎項都係人氣指標。根據計算播放率嘅商台叱咤樂壇流行榜今年表現，Lolly Talk成績上唔止暫時領先COLLAR，仲連天團MIRROR、拎過組合獎三甲多年嘅Dear Jane都被大幅拋離！

Lolly Talk Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。 Lolly Talk 《四方帽之約》走校園風。

組合中最多冠軍歌

以今年至今32首冠軍歌數量計算，Lolly Talk已經包辦兩首，暫時係各組合之中最多，加上上榜時間及三甲周數較多，成績最為突出。而Dear Jane連同與Anson Lo（盧瀚霆）合唱嘅《MONEY》的話，就有1.5首冠軍歌，暫居第二。其餘有一首冠軍歌嘅組合／樂隊就包括ERROR、艾粒、The Hertz、RubberBand及Pandora。反觀COLLAR今年2首派台歌The Bright Side同idc暫時有2次季軍1次亞軍，雖然有機會追上打入三甲，但就要視乎今年內能否出多一首歌爭取分數。

MIRROR《Sheesh》只短暫上榜

而翻查今年叱咤榜數字就發現，去年叱咤樂壇組合金獎得主MIRROR，今年至今唯一一首派台歌Sheesh只係短暫上榜，暫時形勢上相當被動。但由於MIRROR今年有4位成員開個唱需要造勢，團員個人單曲嘅數量以至關注度明顯更多，而MIRROR明年初再次舉行演唱會，估計未來兩三個月先係團歌發功時間。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受