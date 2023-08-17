Lolly Talk歌曲成績超越COLLAR MIRROR 有望叱咤奪組合金獎?

近年因為MIRROR冒起，香港樂壇多咗好多新力軍，尤其是女團競爭尤其激烈。去年出道嘅COLLAR 、Lolly Talk同STRAYZ因為同樣出身自《全民造星4》，於是經常成為比較對象。舊年由《造星4》三甲及多位晉身決賽嘅參加者組成全面嘅COLLAR 一出道係威係勢。但經歷MIRROR紅館演唱會墮屏事故後，COLLAR需要停工，加上成員之一So Ching係墮屏事故傷者阿Mo（李啟言）女友，事發後全力照顧阿Mo，早前更宣布退團。COLLAR聲勢稍為放緩之際，無大公司撐嘅LOLLY TALK被外界認為後來居上，今年更有唔少廣告出街。

Lolly Talk暫時領先COLLAR 廣告同曝光率以外，獎項都係人氣指標。根據計算播放率嘅商台叱咤樂壇流行榜今年表現，Lolly Talk成績上唔止暫時領先COLLAR，仲連天團MIRROR、拎過組合獎三甲多年嘅Dear Jane都被大幅拋離！

組合中最多冠軍歌 以今年至今32首冠軍歌數量計算，Lolly Talk已經包辦兩首，暫時係各組合之中最多，加上上榜時間及三甲周數較多，成績最為突出。而Dear Jane連同與Anson Lo（盧瀚霆）合唱嘅《MONEY》的話，就有1.5首冠軍歌，暫居第二。其餘有一首冠軍歌嘅組合／樂隊就包括ERROR、艾粒、The Hertz、RubberBand及Pandora。反觀COLLAR今年2首派台歌The Bright Side同idc暫時有2次季軍1次亞軍，雖然有機會追上打入三甲，但就要視乎今年內能否出多一首歌爭取分數。