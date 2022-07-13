Lolly Talk派台歌《三分甜》 勉勵生活雖苦仍有細味處

由《造星IV》參賽者包括Ah Yo(郭曉妍)、Elka(鄭芷淇)、Meimei(曾美欣)、Sinnie(吳倩怡)、Tania(陳紀澄)、Yanny(劉綺婷)、阿蛋(黃詠霖)及妹(黃敏蕎)組成的女團Lolly Talk，首支派台歌《三分甜》首播24小時即突破15萬點擊率，對一支初出道的女團來說，成績已算不俗。

成員有份諗概念與填詞 不少Lolly Talk樂迷以為《三分甜》是由Sinnie填詞，她受訪時笑說：「呢個都係我搵雷暐樂填詞嘅原因。之前佢曾經為我寫咗《下雨時我會想着你帶給我的天晴》份詞，完全feel到佢嗰顆少女心，合填《8SEC》時都發現原來佢留咗意外嘅彩蛋俾我，所以我覺得佢一定會填得好中。我嗰陣淨係同佢講，我哋想呢首係講我地嘅友誼，同埋我想keep demo入邊三分甜嘅concept；收到歌詞之後我邊唱demo邊喊，其他成員聽完廣東話demo，又係起雞皮又係喊曬。」三分甜的概念，是Lolly Talk希望歌迷面對生活，雖然總是七分苦澀無味，尚有三分甜即得細味。

7月正式出道的Lolly Talk，其實部份成員已經有豐富幕前演出經驗。

校園概念來自學期last day 談到MV概念來自中學last day，Lolly Talk亦重返校園拍攝。兩位成員Ah Yo和妹原本是今年DSE考生，對於這個故事額外深感受，妹說：「其實中學last day給我的感覺一開始也不太強烈，但慢慢發現快要畢業禮了，然後拍新歌MV時更加令我意識到真係最後喇，之後可能想再回味都冇喇。件事好自然令我諗起大家好似真係變成咗我嘅中學同學；同Jaime(張天穎)喺band房唱歌跳舞嘅片段都好似曾相識，因為我喺學校都成日同同學一齊喺活動室打躉休息，好有共鳴。但係呢個MV都令我更加唔捨得我嘅中學回憶。」除左獨立音樂人Jaime之外，MV亦邀請來其他造星、幕前和音樂朋友出演，包括何佩(何佩婷)、Kinki(盧芷韻)、波仔(YouTuber Boris)、MAD(曾嘉兒)、晚安莉莉的阿雞、小伍、水金、政等，可見Lolly Talk人緣與人氣都不錯。