Lolly Talk演唱會｜全團輪住喊Ah Yo成大喊包 阿妹：與COLLAR同入叱咤組合五強好開心(有片)

Lolly Talk首個演唱會《Little Things Concerts》昨晚(29日)在九展Star Hall圓滿結束。8位成員陳紀澄(Tania)、鄭芷淇(Elka)、郭曉妍(Ah Yo)、黃敏蕎(阿妹)、劉綺婷(Yanny)、吳倩怡(Sinnie)、黃詠霖(阿蛋)和曾美欣(MeiMei)完騷後接受訪問，Elka表示完成兩場演唱會，感覺好夢幻，「時空好似縮小咗，原來睇兩個幾鐘好長時間，但一踏上舞台好快就完咗！」她們回想為演唱會籌備兩個月，努力節食做運動keep fit，現在頓覺空虛，異口同聲高呼要打邊爐填飽肚子，「我哋唔再係雞胸女團，係暴食女團！」

碌 人情牌請阿Day 阿妹嚇親Tyson

今次碌盡《造星V》A2小組的人情牌請到許軼(Day)做嘉賓，Elka表示，「諗演唱會rundown時，相信大家好想見到我哋一齊表演嘅畫面，問阿Day都好快應承。」還有阿妹成功自肥與Tyson Yoshi同台，她向隊友撒嬌，「最衰都係你哋，搞到我喺佢面前咁樣！」再追問篤Tyson麒麟臂的觸感如何時，她面紅紅地說：「唔好意思呀Tyson，嚇親你！其實我好怕醜。」Sinnie代為解圍，「其實Tyson在我哋出《三分甜》時，share了我哋首歌，冇諗過，因為當時唔識佢，好感動，所以第一次演唱會請佢做嘉賓。」問到周國賢在台上不敢與Lolly Talk靠得太近，她們高呼，「大家嚇親佢！佢係我哋Auntie。」

一世係Lolly Talk

Lolly Talk今年狀態大勇，首次打入叱咤我最喜愛的組合5強，她們揚言，「入圍當贏咗！」至於競爭對手包括《造星》出身的女團COLLAR，阿妹強調，「一直不覺得COLLAR是競爭對手，反而是一齊以女團身份打拼，大家一直互相都有同伴感覺，其實見到同時入到五強，感覺好開心。」今次完成5年內開騷目標，問到幾多年後會踩上紅館時，她們表示：「一生以內，一世都係Lolly Talk。」