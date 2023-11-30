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娛樂
2023-11-30 10:22:21

Lolly Talk演唱會｜全團輪住喊Ah Yo成大喊包 阿妹：與COLLAR同入叱咤組合五強好開心(有片)

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Lolly Talk齊表示要打邊爐慶功：「我哋係暴食女團！」

Lolly Talk齊表示要打邊爐慶功：「我哋係暴食女團！」(陳奕釗攝)

Lolly Talk首個演唱會《Little Things Concerts》昨晚(29)在九展Star Hall圓滿結束。8位成員陳紀澄(Tania)、鄭芷淇(Elka)、郭曉妍(Ah Yo)、黃敏蕎(阿妹)、劉綺婷(Yanny)、吳倩怡(Sinnie)、黃詠霖(阿蛋)和曾美欣(MeiMei)完騷後接受訪問，Elka表示完成兩場演唱會，感覺好夢幻，「時空好似縮小咗，原來睇兩個幾鐘好長時間，但一踏上舞台好快就完咗！」她們回想為演唱會籌備兩個月，努力節食做運動keep fit，現在頓覺空虛，異口同聲高呼要打邊爐填飽肚子，「我哋唔再係雞胸女團，係暴食女團！」

Lolly Talk在演唱會上輪流做喊包。(陳奕釗攝) 阿妹形容Lolly Talk默契達頂峰，「現在跟大家『玉帛相見』，連大家嘅缺點都愛埋。」 Lolly Talk請Tyson Yoshi做演唱會嘉賓。 Lolly Talk碌盡《造星V》A2小組的人情牌，請阿Day做嘉賓。(陳奕釗攝) 周國賢合照時攬著結他好避忌，Lolly Talk表示，「大家嚇親佢！佢係我哋Auntie。」

玉帛相見 連缺點都愛

8位成員從籌備、排練到完騷，幾乎天天都相見，阿妹形容：「我哋默契程度達到暫時頂峰，通常跟親密的人較易表露情緒，以前有唔開心可能會過濾咗先講出嚟，現在跟大家玉帛相見，連大家嘅缺點都愛埋。」問到籌備期間可有意見不合，Sinnie表示，大家有甚麼事都會坦白說出來。兩場演唱會輪流喊，阿妹感觸表示，「諗起第一次表演在麥花臣演出，也有凡星》時，今次喺自己嘅騷唱呢唱歌……」至於誰是尾場的大喊包，眾人一致指向Ah Yo她解釋，「其實係你哋喊先，我睇到你哋喊已經想喊，見到成場波板糖都真係會忍唔住。」

人情牌請阿Day  阿妹嚇親Tyson

今次碌盡造星VA2小組的人情牌請到許軼(Day)做嘉賓，Elka表示，「諗演唱會rundown時，相信大家好想見到我哋一齊表演嘅畫面，問阿Day都好快應承。」還有阿妹成功自肥與Tyson Yoshi同台，她向隊友撒嬌，「最衰都係你哋，搞到我喺佢面前咁樣！」再追問篤Tyson麒麟臂的觸感如何時，她面紅紅地說：「唔好意思呀Tyson，嚇親你！其實我好怕醜。」Sinnie代為解圍，「其實Tyson在我哋出三分甜》時，share了我哋首歌，冇諗過，因為當時唔識佢，好感動，所以第一次演唱會請佢做嘉賓。」問到周國賢在台上不敢與Lolly Talk靠得太近，她們高呼，「大家嚇親佢！佢係我哋Auntie。」

一世係Lolly Talk

Lolly Talk今年狀態大勇，首次打入叱咤我最喜愛的組合5強，她們揚言，「入圍當贏咗！」至於競爭對手包括《造星》出身的女團COLLAR，阿妹強調，「一直不覺得COLLAR是競爭對手，反而是一齊以女團身份打拼，大家一直互相都有同伴感覺，其實見到同時入到五強，感覺好開心。」今次完成5年內開騷目標，問到幾多年後會踩上紅館時，她們表示：「一生以內，一世都係Lolly Talk。」

 

 

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