Lolly Talk演唱會｜請Day同COLLAR做嘉賓？ 阿蛋回應被周國賢熊抱事件(有片)

Lolly Talk出道一年多，將於11月29日在九展Star Hall舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，8 人今日於又一城舉行記者會，並接受傳媒訪問，Ah Yo在記者會上爆喊，她解釋，「其實本身冇諗過自己哭喊，但因為聽阿妹開始講我們怎樣慢慢成長，就開始勾起很多回憶，所以就忍不住感觸。」剛過19歲的阿妹笑言大一歲要進步，所以成功忍住眼淚，阿蛋和Elka都是同一個月生日，Elka希望大家都身體健康，因為大家早前都病了，早幾天打風才有機會息。

談到演唱會內容，Sinnie表示，一定有勁歌熱舞，預告將會有向欣賞的歌手致敬的項目，8人表示已積極瘦身，阿妹希望再瘦多三公斤，而本來討厭吃雞肉的Yanny都開始改變飲食習慣，她們還搞笑地分成紅綠兩組「雞胸」軍團，進行食雞肉比賽，彼此鞭策。