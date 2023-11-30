Lolly Talk演唱會｜Day許軼驚喜「回歸」一齊跳唱《Candy Ball》 全場high爆 (附完騷後訪問片)

Day是Lolly Talk的元祖級成員，今次驚喜「回歸」！

Lolly Talk首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concerts》今晚(29日)在九展Star Hall舉行尾場，8位成員包括陳紀澄(Tania)、鄭芷淇(Elka)、郭曉妍(Ah Yo)、黃敏蕎(阿妹)、劉綺婷(Yanny)、吳倩怡(Sinnie)、黃詠霖(阿蛋)、曾美欣(MeiMei)以《七姊妹星團》為演唱會掀序幕開場，接著跳唱多首cover歌曲，包括《CityPop》、《Princejoyce》、《Warrior》、及《熒光》等。 尾場最驚喜莫過於請來元祖級始創成員許軼(Day)任嘉賓跳唱《Candy Ball》，而其餘兩位嘉賓還有陳凱詠(Jace)和周國賢。

互mean爆秘密 接著，Lolly Talk以小組形式演出，Elka、阿蛋、阿妹首先合唱《人類群星閃耀時》，然後大螢幕播出早前翻hit、Elka中二演唱《小幸運》的片段，她表示沒想過今日可在台上演出，接著3人合唱《小幸運》。其後，MeiMei和 Ah Yo為觀眾送上搞鬼短劇，兩人互mean對方少followers，自嘲兩人的IG followers加埋都不及阿妹多，又在大熒幕展示各成員的黑圖，大爆她們的秘密，例如Yanny永遠打側頭影相似有頸椎炎、阿妹腳粗、阿蛋胸部時大時細等，連Elka與舊愛Boris(波仔)的關係亦成為話題。不過，二人越傾越感觸，Ah Yo更率先淚灑舞台。

Day許軼現身合唱 Lolly Talk接連唱出多首女團經典名曲，包括《明愛暗戀補習社》、《心急人上》《不要防曬》、《有事發生》的Medley後，。當唱到《Candy Ball》時，Lolly Talk元祖級的始創成員許軼(Day)驚喜現身，與Lolly Talk重新表演《造星IV》時「A2組」的自選項目《Candy Ball》，全場high爆。Day表示「好感動！我上次齊人喺台上係《造星V》決賽。」不過，最遲入團的阿妹就撒嬌指當年冇自己唱這歌，嚷著要以另一首歌替代，接著她們合唱《光之美少女》。然後她便獨唱《There’s nothing holding me》，並感謝公司給她機會與Lolly Talk表演，又說：「多謝大家咁支持我哋⋯⋯呀唔係，佢哋！」

Jace陳凱詠任嘉賓 接著Sinnie以日文獨唱《紅蓮華》後，Lolly Talk唱出全新團歌《六度分隔理論》，然後第二位嘉賓Jace陳凱詠出場，與Lolly Talk合唱《收聲多謝》，Jace表示自己首次開騷也是在Star Hall，Elka表示當年在這裡看Jace演唱會，立志要登上這舞台開騷，今日終於夢想成真。Jace笑言很難想像自己是女團成員會怎樣，又問大家喜歡她Solo或女團，接著獨唱《沒有無緣無故的恨》。

周國賢encore環節登場 Lolly Talk接連唱出《二人限定故事》、《五種愛的密語》、《凡星》，多謝台幕後團隊，當唱《四方帽之約》期間曾多次落淚的Ah Yo一度哭至唱不下去。去到encore環節，周國賢壓軸出場，與Lolly Talk合唱《時空》和《七姊妹星團》，唱畢後齊齊在台上合照和自拍時，Lolly Talk多次強調是她們自己挨埋去，避免上一次的誤會。

LT背後的女人 第二次encore時，Lolly Talk再出場唱《8 SEC》，正式推出的第一首團歌， 阿妹表示，記得當時表演這首電競主題曲，台下只在8至10位觀眾，談到當年感前路不明時，數度爆喊。她們逐一多謝各自的家人，感激她們組成「LT背後的女人」，在籌備演唱會的日子，煲湯預備食物等支援， 又送上花牌， 但他們忙於排練，沒時間陪伴家人，其間全部成員都哭成淚人。