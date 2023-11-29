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娛樂
2023-11-29 23:01:02

Lolly Talk演唱會｜Day許軼驚喜「回歸」一齊跳唱《Candy Ball》 全場high爆

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Day是Lolly Talk的元祖級成員，今次驚喜「回歸」！

Lolly Talk首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concerts》今晚(29)在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場，8位成員包括陳紀澄(Tania)、鄭芷淇(Elka)、郭曉妍(Ah Yo)、黃敏蕎(阿妹)、劉綺婷(Yanny)、吳倩怡(Sinnie)、黃詠霖(阿蛋)、曾美欣(MeiMei)以《七姊妹星團》為演唱會掀序幕開場，接著跳唱多首cover歌曲。

尾場最驚喜莫過於請來元祖級的成員許軼Day任嘉賓一齊跳唱，而其餘兩位嘉賓還有Jace陳凱詠及周國賢。

Lolly Talk以小組形式演出，Elka、阿蛋、阿妹首先合唱《人類群星閃耀時》，接著大屏幕播出Elka中二參加唱歌比賽的片段，她表示沒想過今日可在台上演出，接著3人合唱《小幸運》。其後，Mei Mei Ah Yo為觀眾送上搞鬼短劇，在大屏幕上展示各成員的黑圖，大爆她們的秘密，自嘲兩人的IG followers加埋都不及阿妹多。

Lolly Talk接連唱出多首女團經典名曲，包括《明愛暗戀補習社》、《心急人上》等。當唱到《Candy Ball》時，Lolly Talk的前成員Day許軼驚喜現身，加入跳唱，全場high爆。Day表示自《造星V》後，除了頒獎禮，今次才首次同台、非常開心和感動。不過，最後入團的阿妹就表示不開心，因她當時冇份唱這歌，嚷著要以另一首歌替代，接著她們合唱《光之美少女》，唱罷A2組在台上小聚，阿Day獨唱《There’s nothing holding me》。

接著Sinnie以日文獨唱《紅蓮華》後，Lolly Talk唱出全新團歌《六度分隔理論》，然後第二位嘉賓Jace陳凱詠出場，與Lolly Talk合唱《收聲多謝》，Jace表示自己首次開騷也是在Star HallElka表示當年在這裡看Jace演唱會，立志要登上這舞台開騷，今日終於夢想成真。Jace笑言很難想像自己是女團成員會怎樣，又問大家喜歡她Solo或女團，接著獨唱《沒有無緣無故的恨》。

Lolly Talk接連唱出《二人限定故事》、《五種愛的密語》、《凡星》，多謝台幕後團隊，當唱《四方帽之約》期間曾多次落淭的Ah Yo一度哭至唱不下去。去到encore環節，周國賢壓軸出場，Lolly Talk與他合照和自拍時，多次提到是她們自己挨埋去，避免上一次的誤會。

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