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娛樂
2023-11-29 18:55:21

Lolly Talk演唱會｜Tyson Yoshi驚喜現身任嘉賓 阿妹問：可唔可以掂你

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Lolly Talk《Little Things Concerts》演唱會

Lolly Talk《Little Things Concerts》演唱會頭場。

Lolly Talk首個演唱《Lolly Talk Little Things Concerts》昨晚(28日)假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行頭場，大批粉絲「波板糖」一早已到達場館，購買週邊及準備應援物品。8位成員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei 以《七姊妹星團》為演唱會掀序幕開場，迅即點燃全場歌迷的熱情。

Lolly Talk《Little Things Concerts》演唱會頭場。 Lolly Talk《Little Things Concerts》演唱會頭場。 Lolly Talk《Little Things Concerts》演唱會頭場。 Lolly Talk《Little Things Concerts》演唱會頭場。 Lolly Talk《Little Things Concerts》演唱會頭場。 Sinnie則單拖以日文驚喜獻唱《紅蓮華》。

首唱新歌《六度分隔理論》

接著Lolly Talk以充滿活力的舞蹈與音樂，送上《Idol》、《Citypop》、《Princejoyce》和《一把火》等歌曲。演唱會上，Lolly Talk除了演唱二人限定故事》、《五種愛的密語》和《三分甜》等波板糖耳熟能詳的團歌，更首度公開演唱新歌《六度分隔理論》。此外，成員亦有分組及個人演出，Mei Mei Ah Yo為觀眾送上搞鬼短劇，盡顯綜藝感。Sinnie則單拖以日文驚喜獻唱《紅蓮華》。

周國賢擔任Lolly Talk演唱會嘉賓。 Tyson Yoshi擔任Lolly Talk演唱會嘉賓。 男團Finally擔任Lolly Talk演唱會嘉賓。 男團Finally擔任Lolly Talk演唱會嘉賓。

周國賢壓軸登場

首場演唱會請來三組嘉賓，小薯茄男團Finally率先現身，揚言要以他們的唯一單曲「take overLolly Talk 的演唱會，盡顯他們幽默風趣的一面，Finally盛讚Lolly TalkMV有創意，又笑指Lolly Talk的數學應該很好，因為首首歌都以數字開頭，引來全場哄笑， Finally最後演唱了《終於出歌》，獲全場一起唱「finally finally」為演唱會掀起高潮。其後，當Lolly Talk演唱In My Dreams》時，第二位嘉賓Tyson Yosh驚喜現身合唱，阿妹被爆是Tyson的迷妹，阿妹鼓起勇氣向偶像Tyson連問了3個問題：「可唔可以掂你？」、「可唔可以去你個Dream…應該係話你間Gym(健身室)？」Tyson靦腆回應可以，當Tyson被阿妹問到可否和她唱一首屬於他們之間的歌時，台下立即起哄，Tyson笑說如果不答應怕沒法離開！演唱會接近尾聲壓軸嘉賓周國賢登場，與Lolly Talk合唱時空》和《極樂》，最後以四方帽之約為首場演出劃上圓滿句號。

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