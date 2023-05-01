Lolly Talk為SPACE Music Festival唱《三分甜》冧fans 泫雅性感又親民

K-Pop「性感小野馬」泫雅昨日來港出席《SPACE Music Festival》，同場還有女團Lolly Talk、kayan9896、張蔓姿 、張蔓莎、KALAI，以及澳門的NAMXSIS(思男、佩男)。

於音樂節後半部出場的Lolly Talk，一上台即獲樂迷歡呼，眾多「棒棒糖」(Lolly Talk樂迷暱稱)即舉燈牌支持搶盡風頭，她們亦不欺場，又唱又跳回饋fans支持：「其實4月30日對我地嚟講好有意義，因為一年前係我哋第一次正式表演，估唔到由細場地唱到第一次戶外騷，你哋係咪都喺度啊？」Lolly Talk之後與fans合唱《三分甜》，場面超級溫馨。

打頭陣的kayan9896，一口勁歌熱舞唱出《Be around》、《Not too close》等歌曲。

自摸舞步炒熱氣氛 萬眾期待的泫雅壓軸現身，她興奮跟香港fans打招呼，之後唱出《IM not cool》、《Masrered》、《LipnHIP》等多首金曲。泫雅在台上不時自摸跳出誘人舞姿，令現場氣氛高漲。表演一系列歌曲後，泫雅用廣東話向fans問好：「大家好，我係泫雅！」對於fans識唱自己的首本名曲《LipnHIP》，泫雅表現非常雀躍，仲不時派心心。期間她發現有fans激動得喊起來，於是主動關心對方：「Are You OK？」