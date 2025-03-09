Lolly Talk翻唱Twins金曲 JACE陳凱詠盼成「獨立」跳唱歌手

第一場《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》3月8日於AXA x WONDERLAND 順利舉行，首日大會邀請人氣創作歌手JACE陳凱詠、網絡型男YT周殷廷、人氣女團Lolly Talk為音樂會打響頭炮！

Lolly Talk短裙出場唱表演，現場粉絲即時血脈沸騰興奮歡呼拍掌，眾成員都好識做，獻唱多首經典女團歌：「我哋好鍾意Twins，《明愛暗戀補習社》係佢地第一首歌，可以翻唱佢地啲歌係驚喜！（練佢地側手翻？）我地有同排舞師講過，但要時間練吓先，依家唔敢獻醜住，平時我地唱K都會唱女團啲歌，今次舞台上演出係好開心！」

她們台上即席考Fans，仲即時送出4隻專輯氹樂迷，然後叫全場亮起手機伴唱，搞到Lolly Talk眼濕濕！