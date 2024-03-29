Lolly Talk自覺全隊似《排球少年!!》 阿妹盼可以一齊打排隊

Lolly Talk的成員黃敏蕎（阿妹）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）和吳倩怡（Sinnie）日前到九龍塘出席《排球少年!!》香港首個官方期間限定店開幕活動。四位成員近期忙於排練4月的演出，這天出席活動可說是寓工作於娛樂。四位成員各自走到四個《排球少年!!》1：1等身角色立牌旁合照，引得現場「波板糖」爭先拍照和拍片，場面熱鬧非常！見到現場超過二百款的精品，四位成員立即心心眼，一邊將商品放入購物籃。

黃敏蕎（阿妹）大爆《排球少年!!》是她的精神食糧：「我常常叫隊員們一起組隊打排球，因為我參加過排球隊，特別對排球有情意結！我第一年入排球隊只是後備，到第三年才升上正選，就像《排球少年!!》中的角色，都是慢慢進步。」

吳倩怡（Sinnie）說：「《排球少年!!》中的團隊精神令我們心受感動，由陌生人成為隊友，一點一點累積的信任信賴，就好像Lolly Talk由成團至今所經歷過的一切。」郭曉妍（Ah Yo）補充說：「我們的性格各異，成團時要互相磨合，都與《排球少年!!》相似。現在學會了一同分享，無論高潮或低潮都一起渡過。雖然未能全員出席，但已約好私底下再到來打卡購物！」