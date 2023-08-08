Lolly Talk被指打低COLLAR 自爆每人賺6位數盼5年內踏紅館

女團Lolly Talk由《全民造星IV》參賽者組成，成員包括：黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（阿Yo）、陳紀澄（Tania）、曾美欣（Mei Mei）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）和黃敏蕎（阿妹），成軍短短一年多，但已在樂壇取得令人矚目嘅成就，其中派台歌曲《一把火》採用型格曲風，節奏感更強，雖然被指無論曲風定造型都似足COLLAR，但就連續九星期於「903專業推介」中稱霸榜首，亦係Lolly Talk第二首903冠軍歌。
感謝波板糖支持
Lolly Talk官方IG出PO感謝一班波板糖支持：「一直以來支持我們的波板糖，因為你們所以才有我們每一首歌的新方向，再讓我們有一次又一次的機會感謝更多的人、更多的合作單位及更多空間去發夢，就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」，目標5年內踏上紅館舞台。
收入達六位數
Lolly Talk上月底推出第三支單曲《四方帽之約》，更搵到193擔任MV男主角，大玩青春校園風！日前，佢哋接受傳媒訪問，自爆月入係幾多，透露從零開始積累，半年後每位成員收入達到六位數；而喺眾多成員中，阿妹工作機會最多；Yanny畀到家用、Ah Yo和Tania就交到學費。第三十一週中，當所有目光都被TVB After Class炎明熹《Little Magic》，以及姚焯菲《這個姿態》所吸引，排名分別在第9和10位，Lolly Talk卻仍然毫不遜色，保持著自己嘅獨特風采。而上週才上榜嘅COLLAR，佢哋嘅《idc》從16位升至14位，似乎仍在十大之外苦苦等待著那一絲希望。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈