Lolly Talk被指打低COLLAR 自爆每人賺6位數盼5年內踏紅館

女團Lolly Talk由《全民造星IV》參賽者組成，成員包括：黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（阿Yo）、陳紀澄（Tania）、曾美欣（Mei Mei）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）和黃敏蕎（阿妹），成軍短短一年多，但已在樂壇取得令人矚目嘅成就，其中派台歌曲《一把火》採用型格曲風，節奏感更強，雖然被指無論曲風定造型都似足COLLAR，但就連續九星期於「903專業推介」中稱霸榜首，亦係Lolly Talk第二首903冠軍歌。

感謝波板糖支持 Lolly Talk官方IG出PO感謝一班波板糖支持：「一直以來支持我們的波板糖，因為你們所以才有我們每一首歌的新方向，再讓我們有一次又一次的機會感謝更多的人、更多的合作單位及更多空間去發夢，就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」，目標5年內踏上紅館舞台。