Lolly Talk認受方大同影響 Sinnie爆Mei Mei常穿高踭鞋增高

女團Lolly Talk，今日現身香港紅十字會《第三屆紅十字會定向挑戰》活動，為參賽者打氣，並送出全團簽名毛巾，與參加者零距離互動。在啟動儀式中，Lolly Talk成員Sinnie(吳倩怡)、Yanny(劉綺婷)，即場分享參加過紅十字會《在乎你我他》展覽的經驗，讚揚紅十字會人道支援服務深入社區。

之後Lolly Talk分成兩組進行「鬥快搶答」遊戲，考驗團員對香港紅十字會緊急救援及備災服務的認識。阿Yo(郭曉妍)和Mei Mei(曾美欣)即場示範CPR心肺復蘇法，又專業地逐個步驟講解。Sinnie即在遊戲中大爆Mei Mei愛著高踭鞋：「好似平日Mei Mei著嗰對高踭鞋咁高，哈哈，知唔知幾多呀？無錯啦，係5cm！」Lolly Talk教大家以「腹式呼吸」輕鬆減壓。是次「第三屆紅十字會定向挑戰」啟動禮於一片織熱與「三分甜」的氣氛下圓滿結束。