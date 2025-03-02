Lolly Talk認受方大同影響 Sinnie爆Mei Mei常穿高踭鞋增高

女團Lolly Talk，今日現身香港紅十字會《第三屆紅十字會定向挑戰》活動，為參賽者打氣，並送出全團簽名毛巾，與參加者零距離互動。在啟動儀式中，Lolly Talk成員Sinnie(吳倩怡)、Yanny(劉綺婷)，即場分享參加過紅十字會《在乎你我他》展覽的經驗，讚揚紅十字會人道支援服務深入社區。
之後Lolly Talk分成兩組進行「鬥快搶答」遊戲，考驗團員對香港紅十字會緊急救援及備災服務的認識。阿Yo(郭曉妍)和Mei Mei(曾美欣)即場示範CPR心肺復蘇法，又專業地逐個步驟講解。Sinnie即在遊戲中大爆Mei Mei愛著高踭鞋：「好似平日Mei Mei著嗰對高踭鞋咁高，哈哈，知唔知幾多呀？無錯啦，係5cm！」Lolly Talk教大家以「腹式呼吸」輕鬆減壓。是次「第三屆紅十字會定向挑戰」啟動禮於一片織熱與「三分甜」的氣氛下圓滿結束。
活動結束後，全團隨即到實體打卡點，這是Lolly Talk首次全團參與的定向挑戰。她們計劃由Mei Mei和Yanny負責帶路，與參加者一同完成挑戰任務。此外，Lolly Talk準備了簽名毛巾，供參加者於指定打卡點的扭蛋機碰碰運氣。Mei Mei在活動後受訪時表示：「我平時穿的高踭鞋真的很高，謝謝香港紅十字會的邀請，讓我們參加這個活動。」當被問到誰最容易迷路時，大家齊齊指著Sinnie，她羞澀地表示自己是「人肉GPS」。
Lolly Talk透露，最近她們一起做運動，打泰拳和HIIT，並提到即將舉行的兩個音樂會，可能會以性感打扮展現成果。提到方大同離世的消息，她們表示：「聽到呢個消息嗰陣，仲以為係講笑，真係唔敢相信。好多謝佢為香港樂壇付出嘅努力，佢嘅音樂絕對啟發咗好多人，包括好多我哋呢代嘅歌手。」