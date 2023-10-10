Lolly Talk開騷｜請Day同COLLAR做嘉賓？ 回應被周國賢抽水事件(有片)

Lolly Talk出道一年多，將於11月29日在九展Star Hall舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，8 人今日於又一城舉行記者會，並接受傳媒訪問，Ah Yo在記者會上爆喊，她解釋，「其實本身冇諗過自己哭喊，但因為聽阿妹開始講我們怎樣慢慢成長，就開始勾起很多回憶，所以就忍不住感觸。」剛過19歲的阿妹笑言大一歲要進步，所以成功忍住眼淚，阿蛋和Elka都是同一個月生日，Elka希望大家都身體健康，因為大家早前都病了，早幾天打風才有機會息。
談到演唱會內容，Sinnie表示，一定有勁歌熱舞，預告將會有向欣賞的歌手致敬的項目，8人表示已積極瘦身，阿妹希望再瘦多三公斤，而本來討厭吃雞肉的Yanny都開始改變飲食習慣，她們還搞笑地分成紅綠兩組「雞胸」軍團，進行食雞肉比賽，彼此鞭策。
希望請COLLAR做嘉賓
談到演唱會嘉賓，會否請本來是Lolly Talk 成員的Day@COLLAR做嘉賓，她們就大賣關子，總之男女嘉賓都會有。對於Lolly Talk比COLLAR更早舉行演唱會，Tania表示，「我們也是跟隨自己的步伐，其實我們一直都想有自己的表演，公司又幫我們安排。」可會請COLLAR擔任嘉賓？Sinnie興奮表示，「如果請到的話應該很棒，我們年初叱咤都與COLLAR同台演出，那時的經驗其實都是很開心，好像回到之前比賽，所以如果真的有機會在我們的演唱會邀請到她們，其實是會很好玩。」
周國賢是哥哥
對於早前與周國賢在TONE MUSIC音樂會表演後，被周國賢攬住合照有抽水之嫌，Lolly Talk齊聲表示絕無被抽水或接觸重要部位，只是拍攝角度問題，阿蛋表示，「他幫我們寫了這首《七姊妹星團》，所以他是一個很重要的夥伴，是你哥哥…..其實我們純粹是後台集郵。」她們表示沒想過引來討論，相信是波板糖太疼愛她們，她們表示不會因此而害怕集郵。