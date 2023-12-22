Lolly Talk預告明年出專輯 爆Elka阿旦聖誕禮物超伏

Lolly Talk與《全民造星V》的鄧家杰(Kakit)及李嘉駿(Carson)昨日(21日)到圍方出席聖誕晚間音樂會跟fans提早過聖誕。他們的粉絲一早到場守候，並帶同手幅、燈牌支持。Lolly Talk獻唱《七姊妹星團》時，一度走到台下跟粉絲近距離接觸，引來一陣騷動。
Kakit與Carson亦有不同招數冧fans，Kakit在表演時不停從褲袋拿出糖果樽拋向台下的fans，化身聖誕老人，Carson就示範韓式飲水方法及走到台下跟fans打招呼，非常開心。
有望2024年出專輯
Lolly Talk的Tania及阿Yo同是12月壽星，她們表示已相約食聖誕大餐兼慶祝，笑言已預留了quota，所以不太擔心會發脹。問到她們之後出席的頒獎禮戰衣，她們表示稍後會試身，對獎項都是平常心面對。她們更透露來年將會推出專輯，Sinnie說︰「聽經理人講係可以，我哋已經唱咗一至八嘅歌，嚟緊會準備埋九至十嘅歌，都已經搵咗相應班底，希望大家期待下！」
她們表示今年開了演唱會感到非常開心，期待明年出專輯，至於會否作個別發展，她們稱暫未考慮，但希望可以試不同的東西，包括拍綜藝節目。
Elka阿旦禮物被選最伏
聖誕將至，問到她們有沒有禮物送給隊友，MeiMei表示已為她們度身購買合適的禮物，不少人指Elka及阿旦的禮物最伏，當中以Elka的最嚴重，更估她將會買紙巾給大家。Tania、阿妹和阿旦更大爆Elka每次想了一段時間之後，就會求其買，更公開呼籲大家不要跟Elka交換禮物。Elka聞言說︰「其實你哋有冇諗過，我係唔想買，我以前聖誕party交換禮物係拎屋企人哋送又未用過嘅嘢。哈哈！」
阿旦被選為另一位最伏送禮者，是因為她愛整蠱人，隨時會送昆蟲甚至蟑螂。她們亦特別多謝粉絲們的禮物，坦言最開心是收到粉絲的信件。