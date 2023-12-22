Lolly Talk預告明年出專輯 爆Elka阿旦聖誕禮物超伏

Lolly Talk預告2024年將會出專輯。(林俊源攝)

Lolly Talk與《全民造星V》的鄧家杰(Kakit)及李嘉駿(Carson)昨日(21日)到圍方出席聖誕晚間音樂會跟fans提早過聖誕。他們的粉絲一早到場守候，並帶同手幅、燈牌支持。Lolly Talk獻唱《七姊妹星團》時，一度走到台下跟粉絲近距離接觸，引來一陣騷動。 Kakit與Carson亦有不同招數冧fans，Kakit在表演時不停從褲袋拿出糖果樽拋向台下的fans，化身聖誕老人，Carson就示範韓式飲水方法及走到台下跟fans打招呼，非常開心。

Lolly Talk與《全民造星V》的Kakit及Carson到圍方出席聖誕晚間音樂會。

有望2024年出專輯 Lolly Talk的Tania及阿Yo同是12月壽星，她們表示已相約食聖誕大餐兼慶祝，笑言已預留了quota，所以不太擔心會發脹。問到她們之後出席的頒獎禮戰衣，她們表示稍後會試身，對獎項都是平常心面對。她們更透露來年將會推出專輯，Sinnie說︰「聽經理人講係可以，我哋已經唱咗一至八嘅歌，嚟緊會準備埋九至十嘅歌，都已經搵咗相應班底，希望大家期待下！」 她們表示今年開了演唱會感到非常開心，期待明年出專輯，至於會否作個別發展，她們稱暫未考慮，但希望可以試不同的東西，包括拍綜藝節目。