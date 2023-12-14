Lolly Talk《一把火》打入叱咤20強當贏咗 阿妹阿蛋預告明年推「數字歌」系列專輯 (有片)

Lolly Talk成員黃敏蕎(阿妹)和黃詠霖(阿蛋)出席試食活動。(羅錦鴻攝)

Lolly Talk早前為首個演唱會進行地獄式節食，隨著演唱會於上月底圓滿結束後，各成員放肆大吃。Lolly Talk成員黃敏蕎(阿妹)和黃詠霖(阿蛋)今日孖住出席試食活動，阿妹爆料指各人早定了完騷後的必食清單，現已逐一實現，包括打邊爐、片皮鴨等，今日如願吃小辣米線好滿足。問到誰是Lolly Talk無辣不歡的小辣妹？阿蛋率先自認她與MeiMei(曾美欣)皆是辣妹。