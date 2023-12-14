Lolly Talk《一把火》打入叱咤20強當贏咗 阿妹阿蛋預告明年推「數字歌」系列專輯 (有片)

Lolly Talk早前為首個演唱會進行地獄式節食，隨著演唱會於上月底圓滿結束後，各成員放肆大吃。Lolly Talk成員黃敏蕎(阿妹)和黃詠霖(阿蛋)今日孖住出席試食活動，阿妹爆料指各人早定了完騷後的必食清單，現已逐一實現，包括打邊爐、片皮鴨等，今日如願吃小辣米線好滿足。問到誰是Lolly Talk無辣不歡的小辣妹？阿蛋率先自認她與MeiMei(曾美欣)皆是辣妹。
冇諗過挑戰MIRROR與COLLAR
Lolly Talk打入2023年度叱咤樂壇頒獎典禮（叱咤2023）我最喜愛的組合五強，團歌《一把火》暫時打入「我最喜愛的歌曲」20強，兩人多謝大家投票支持，阿妹表示，「好驚喜大家鍾意我哋嘅歌，其實我哋感覺當贏咗，因為冇預期過，係意外收穫，對於有報道指她們大有機撼低MIRROR與COLLAR，兩人異口同聲表示：「真係冇諗咁多！」她們趁機呼籲喜歡《一把火》的歌迷把握機會投票。
劇透《六度分隔理論》MV構思
完成演唱會後，Lolly Talk未有打算休息，阿妹與阿蛋表示Lolly Talk會預留聖誕節與波板糖度過，八位成員也會自己開派對交換禮物。至於新歌《六度分隔理論》的MV則會明年才會拍攝，阿蛋劇透表示，「因為新歌富玩味，有少少打game感覺，故構思MV加入動畫製作，都想到外地拍MV，但未諗到去邊。」
總結今年成績，她們表示完成了演唱會，又有機會往東京拍MV，開心Lolly Talk一起逐步完成夢想。至於來年計劃，阿蛋表示，「首先要完成「數字」歌曲系列，因為我們每首歌歌名都以數字開頭，希望下年完成『九』和『十』，以大碟或專輯形式推出，或者再推出多幾首新歌。」至於會否推出下個系列，兩人就歡迎大家給意見。