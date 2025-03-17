Lolly Talk@Ah Yo認有爆粗 被問欺凌行為即「落閘」避談

女團Lolly Talk、魏浚笙(Jeffrey)及台將詹仕偉(Snoopy)，昨日出席《GO Pop！音樂盛宴》，其中Lolly Talk成員郭曉妍(Ah Yo)近日因「爭仔」失敗，不滿男友人拍拖，而被公開講粗口的對話截圖及糾黨欺凌行為，清純形象崩壞。

Ah Yo 昨日受訪時表示，也有看到該報道，指與該男友人從大學一年級開始認識，是他們群組的成員，她更承認有講粗口，並認衰指講粗口並不是正確的表達方式；她指事件在大半年前發現，當時亦有跟老師和經理人講，更被他們鬧，Ah Yo 表示：「知道要注意自己言行，可以用更好的用語。 」