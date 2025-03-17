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娛樂
2025-03-17 19:15:00

Lolly Talk@Ah Yo認有爆粗 被問欺凌行為即「落閘」避談

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Lolly Talk@Ah Yo認爆粗，表示會注意自己言行。

Lolly Talk@Ah Yo認爆粗，表示會注意自己言行。

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女團Lolly Talk、魏浚笙(Jeffrey)及台將詹仕偉(Snoopy)，昨日出席《GO Pop！音樂盛宴》，其中Lolly Talk成員郭曉妍(Ah Yo)近日因「爭仔」失敗，不滿男友人拍拖，而被公開講粗口的對話截圖及糾黨欺凌行為，清純形象崩壞。 

Ah Yo 昨日受訪時表示，也有看到該報道，指與該男友人從大學一年級開始認識，是他們群組的成員，她更承認有講粗口，並認衰指講粗口並不是正確的表達方式；她指事件在大半年前發現，當時亦有跟老師和經理人講，更被他們鬧，Ah Yo 表示：「知道要注意自己言行，可以用更好的用語。 

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Lolly Talk @Ah Yo 被問欺凌行為即「落閘」避談 。 而剛從日本拍完電影回港的Jeffrey，表示在拍攝一些動作場面期間有點受傷，不過並無大礙。 Jeffrey 預告接下來在港會拍一部青春片，以及準備下月《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》。

被問到有否作出欺凌行為，Ah Yo就立即避談，並指因他們不是公眾人物，所以想尊重他們的私隱而迴避問題；至於，有否與兩名當事人接觸，她稱現正考試，之後會私下處理，並謂心情有因此而受影響，家人好友和同事都有關心；問到會否怕形象受損，她說：「身邊認識我嘅人都知我係咩人，之後都會更加注意。」

《膠戰》騷Jeffrey講明唔除 騷肌留俾肥腸

而剛從日本拍完電影回港的Jeffrey就表示，在拍攝一些動作場面期間有點受傷，不過並無大礙，他亦預告接下來在港會拍一部青春片，以及準備下月《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》，不過他就「落閘」表示不會騷肌，笑言這個重任留給肥腸(徐浩昌) 

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