LOONG 9令陳法蓉角色翻hit 本尊直言笑到肚孿

慧妍雅集昨日(16日)於酒店舉行「慧妍雅集 42 週年慈善晚會 2024」，會長李潔瑩表示今年以「Beautiful Hong Kong 美麗香港」作為年度慈善主題，深信真正的美麗並不止外貌，而是發自內心，只要大家多點付出和努力，令受惠者得到實質的幫助，這種由內心、善德散發出來的美麗會更加持久，亦展現出我們身爲香港人及這個城市的美麗。

慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉表示:「今年是慧妍雅集成立42週年，希望藉著『Beautiful Hong Kong 美麗香港』的精神，讓香港變得更美麗。今年，為了籌得更多善款，我們很高興能夠與李志剛先生合作，為晚會主持慈善拍賣。」大會當晚並邀黃百鳴、黎瑞恩及周吉佩為慈善晚會獻唱，而抽獎環節亦由2023年度香港小姐冠軍莊子璇及2023年度香港小姐亞軍王怡然任抽獎及頒獎嘉賓。