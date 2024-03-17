LOONG 9令陳法蓉角色翻hit 本尊直言笑到肚孿

慧妍雅集昨日(16日)於酒店舉行「慧妍雅集 42 週年慈善晚會 2024」，會長李潔瑩表示今年以「Beautiful Hong Kong 美麗香港」作為年度慈善主題，深信真正的美麗並不止外貌，而是發自內心，只要大家多點付出和努力，令受惠者得到實質的幫助，這種由內心、善德散發出來的美麗會更加持久，亦展現出我們身爲香港人及這個城市的美麗。
慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉表示:「今年是慧妍雅集成立42週年，希望藉著『Beautiful Hong Kong 美麗香港』的精神，讓香港變得更美麗。今年，為了籌得更多善款，我們很高興能夠與李志剛先生合作，為晚會主持慈善拍賣。」大會當晚並邀黃百鳴、黎瑞恩及周吉佩為慈善晚會獻唱，而抽獎環節亦由2023年度香港小姐冠軍莊子璇及2023年度香港小姐亞軍王怡然任抽獎及頒獎嘉賓。
要洪欣囝囝睇《賭俠》
近日因為LOONG 9而成為焦點的陳法蓉，受訪時表示近日很多人叫她做「龍九」，並稱收到一些片段令她笑到肚孿及標眼水。對於洪欣的兒子張鎬濂表示沒有看過她在《賭俠》的演出，她直言一定要叫對方看看。她又提到無綫曾邀她當《亞洲超星團》的評判，但自己與張鎬濂認識，為了避嫌而拒絕。她直言很想對方勝出，但相信他在今次比賽獲益良多。
陳法蓉繼上次與無綫合作拍《一舞傾城》之後，可能再次參演無綫劇集。她表示不是續集，是鍾澍佳監製的新劇，但未知劇種。問到是否拍《新聞女王2》，她表示不知道，現階段仍是商討中，最重要劇本好。