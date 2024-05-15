LOONG 9公開演出人數又唔同 缺香港代表仲要再少一個

LOONG 9最新海報有8人，究竟LOONG 9的人數是多少？

LOONG 9首次以男團身份出席上海一個活動，並帶來新歌《I Do Love It｜我熱愛》。當日LOONG 9以紅黑的打扮上台，身後的螢幕更有一隻紅色巨龍飛出來。歌曲第一句由人氣再高的奧利率先唱出，之後接著由郭殿甲及李權哲接著唱，三位都是LOONG 9中人氣最高，而各成員均有一句歌詞。值得一提的是，他們的舞蹈非常齊整，可見他們下了不少工夫。

然而，翻看當日的演出的片段，以及LOONG 9官方微博的照片，發現當日在台上表演僅得8位，扣除了3位香港成員，還欠了梁詩煜。梁詩煜的經紀公司是樂華娛樂，因此不存在合約問題，而彩排的照片也見到只有8人參與。翻看fans提供的資訊，梁詩煜在拍攝綜藝節目《冠軍請指教》，相信因為要拍節目而未能參與表演。

有意另組港隊LOONG 9

曾志偉日前出席港姐記招時，被問到LOONG 9首個見面會取消一事，他稱因為簽證問題，「初初以為旅遊就得」，並稱有意在香港另組一隊LOONG 9。

冼靖峰在宣傳《神耆小子》時，坦言自己不知道LOONG 9在上海活動，是fans告訴他才知道。3位香港成員被無視，他與黃奕斌先後表示合約問題有些棘手，一切有待公司安排，並透露LOONG 9見面會將於6月9日舉行。