LOONG 9各成員仲有個外號 冼靖峰叫妙音龍子

LOONG 9成團之後，大家除了認為隊名頗惹笑之外，都好奇他們將會有甚麼搞作。日前他們的官方微博就公開了9位成員的個人照片，各成員大多穿上黑色服裝示人，身後配上紅色的LOONG 9標誌。不過，他們的髮型加上服裝，略帶陣陣的江湖味。同一時間，9位成員各自在微博轉載官方照片之同時，更大爆自己的外號！例如冠軍奧利叫「馬卡龍」，亞軍李權哲叫「霸王龍」，季軍冼靖峰叫「妙音龍子」。

至於其他成員的外號，分別是江信熹的「波塞東龍」、梁詩煜叫「梁龍」、白子奕叫「小白龍」、文佐匡叫「迅猛龍」、黃奕斌叫「翼龍」、陳梁叫「溫柔小金龍」。當中部分成員以名字的諧音而命名自己的外號。