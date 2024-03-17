LOONG 9各成員仲有個外號 冼靖峰叫妙音龍子

LOONG 9成團之後，大家除了認為隊名頗惹笑之外，都好奇他們將會有甚麼搞作。日前他們的官方微博就公開了9位成員的個人照片，各成員大多穿上黑色服裝示人，身後配上紅色的LOONG 9標誌。不過，他們的髮型加上服裝，略帶陣陣的江湖味。同一時間，9位成員各自在微博轉載官方照片之同時，更大爆自己的外號！例如冠軍奧利叫「馬卡龍」，亞軍李權哲叫「霸王龍」，季軍冼靖峰叫「妙音龍子」。
至於其他成員的外號，分別是江信熹的「波塞東龍」、梁詩煜叫「梁龍」、白子奕叫「小白龍」、文佐匡叫「迅猛龍」、黃奕斌叫「翼龍」、陳梁叫「溫柔小金龍」。當中部分成員以名字的諧音而命名自己的外號。
妙音龍子發長文分享感受
「妙音龍子」冼靖峰昨日就貼上新的LOONG 9成員單人照片，並寫下長文，分享他過去一年的心路歷程，最後一段他寫道︰「『身份』，從來都只是一個名份，讓自己認知自己，讓別人更容易明白你。而對於身份的切換，無論是歌手、主持、演員、團員。這都是一個過程，一個經歷。好好享受這過程吧冼靖峰 最重要是無悔地體會每次情緒 #LOONG9 現在我最希望和您妳你說『來！一起與我遊歷更多高山低谷吧！』謝謝每一位，在這些年裡，看到過冼靖峰，體會過冼靖峰，愛過冼靖峰的你們。致團員們︰來年一起努力吧！」他的深情剖白換來不少fans留言支持。