LOONG 9團名由「國內宣傳朋友」諗出嚟　曾志偉：人紅就係好名

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》賽果已於上周六（9日）出爐，頭9名選手奧利、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁順利組成全新團體「LOONG 9」出道，不過團名公布後並引起網民譏笑及激烈討論，認為呢個名奇怪、唔好聽及「LOONG」與「燶」同音唔好意頭等等。LOONG 9出道短短幾日，已經成為網上熱話，身為超星召集人嘅曾志偉雖然就話團名唔係佢改，不過仍沾沾自喜 LOONG 9瞬間爆紅。 喺噚晚（14日），曾志偉出席電影《出租家人》活動，期間被問到啱啱出道嘅LOONG 9因團名而瞬間爆紅，佢就估計因為熱度，自從9人名單誕生，再加上團名嘅關係，所以好多人討論。

話唔會嬲Tommy 同時佢就話好多人誤會，改呢個名有冇搞錯，佢認為冇問題，因為而家個個都喺度講緊個團名，成功令到成員炒到咁熱及討論度好高。之後被問到團名諗咗幾耐時間，佢就話團名唔係佢改，係國內宣傳朋友佢哋諗，而大家又覺得可以。 早前前E-kids成員阮民安（Tommy）指曾志偉曾為E-Kids賜名A4，不過兩名隊友Alan同Tim就否認，仲叫Tommy唔好抽水，引發一場羅生門。所以有傳媒就趁機問曾志偉E-Kids原本係唔係叫A4，之後佢就擰頭話唔記得，仲話其實名字嘅嘢，開玩笑又有，而真係改嘅都有，佢改咁多個名，已經唔記得邊個改邊個，不過都冇所謂，好小事

咁會唔會嬲Tommy話亂咁嚟？曾志偉就話為呢啲事嬲點使做人，不過以前點樣提拔佢又唔講，覺得好奇怪只係講點樣改名，不過無所謂，帶過唔少後生仔出嚟，呢啲好小事。 仲叫大家放長雙眼睇 團名「LOONG 9」令唔少網民都覺得呢個名奇怪又唔好聽，除咗諗起《賭俠》入面陳法蓉名字「龍九」，又認為「LOONG」與「燶」同音唔好意頭；加上由於曾志偉當時係以英文宣布團名，令網民覺得讀音「隆奶」有不雅之想法，又有網民覺得其團名好似臨時改咁，希望可以收回團名，畀團員自己改名及應援顏色。