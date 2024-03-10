熱門搜尋:
鳥山明 23條立法 國際婦女節 六合彩 奧斯卡2024 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-10 15:39:46

LOONG 9團名遭網民狂笑 一出道就被抄NINEPERCENT

分享：

LOONG 9有多位香港成員，但大熱的金東彬、郭殿甲，以及洪欣兒子張鎬濂均出局。

TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團昨日(9日)在澳門舉行「成團之夜」，首9名成員按次序為︰奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳。之後曾志偉宣布團名為「LOONG 9」(9為英文發音)，隨即引來大家熱烈討論，更很快衍生為「龍九」、「燶奶」、「聾狗」、「窿奶」、「弄乃」。有網民甚至一度以為LOONG 9是泰國或越南名字，「可能獎門人成日玩泰文問題，連隊名都要泰國音」。

曾志偉一句「LOONG 9」，令網民笑過不停。

LOONG 9這個名字不但令香港人發笑，因為廣東話諧音衍生了不同可能，連大陸網民對LOONG 9一名感到好笑，特別是廣東地區的網民也跟香港網民不停寫下諧音名字。雖然LOONG 9一出道就如此成功引來關注，同時有網民發現他們的Logo抄了2018年出道的NINE PERCENT

有網民發現LOONG 9的LOGO涉嫌抄襲NINE PERCENT。

NINE PERCENT同樣是一隊9人男子組合，成員包括有︰蔡徐坤陳立農范丞丞Justin黃明昊林彥俊朱正廷王子異小鬼王琳凱尤長靖他們在大陸選秀節目《偶像練習生》出道，但這個團僅成軍了1年便不了了之。由於成員的行程各有不同，因此他們一年內的合體天數僅得60日。未知LOONG 9會不會跑他們後塵只成軍1年多便解散。

曾志偉對於取名為LOONG 9，是因為今年是龍年，盼9位成員一飛沖天，稍後他們會到北京特訓，會努力栽培他們成為亞洲一隊好好的唱跳團隊。

NINE PERCENT同是9人男團，但出道僅得一年多貨仔便鮮散。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受