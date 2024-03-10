LOONG 9團名遭網民狂笑 一出道就被抄NINEPERCENT

TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團》昨日(9日)在澳門舉行「成團之夜」，首9名成員按次序為︰奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。之後曾志偉宣布團名為「LOONG 9」(9為英文發音)，隨即引來大家熱烈討論，更很快衍生為「龍九」、「燶奶」、「聾狗」、「窿奶」、「弄乃」。有網民甚至一度以為LOONG 9是泰國或越南名字，「可能獎門人成日玩泰文問題，連隊名都要泰國音」。

LOONG 9這個名字不但令香港人發笑，因為廣東話諧音衍生了不同可能，連大陸網民對LOONG 9一名感到好笑，特別是廣東地區的網民也跟香港網民不停寫下諧音名字。雖然LOONG 9一出道就如此成功引來關注，同時有網民發現他們的Logo抄了2018年出道的NINE PERCENT。

NINE PERCENT同樣是一隊9人男子組合，成員包括有︰蔡徐坤、陳立農、范丞丞、Justin黃明昊、林彥俊、朱正廷、王子異、小鬼王琳凱、尤長靖。他們在大陸選秀節目《偶像練習生》出道，但這個團僅成軍了1年便不了了之。由於成員的行程各有不同，因此他們一年內的合體天數僅得60日。未知LOONG 9會不會跑他們後塵只成軍1年多便解散。

曾志偉對於取名為LOONG 9，是因為今年是龍年，盼9位成員一飛沖天，稍後他們會到北京特訓，會努力栽培他們成為亞洲一隊好好的唱跳團隊。