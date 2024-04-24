熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 神舟十八號 朗賢峯 母親節2024 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-04-24 21:50:55

LOONG 9大陸fans未必到 轉吸香港fans消費滿1500有得見

分享：
LOONG 9十二位成員在香港舉行首個活動。

LOONG 9十二位成員在香港即將舉行首個活動。

LOONG 9十二位成員將於本月28日在香港舉行全員拍手簽名會，根據當時的海報提到，香港門票要580元，才可以入場跟他們拍手互動及領取親筆簽名。早前官方微博提到門票開賣細則，fans需要透過大陸程式QQ音樂購票，而且需要先支付260元人民幣的訂閱費才可以購得入場票。至於香港fans則可透過KKday訂購，網頁顯示已出售了超過200張。

KKday網頁顯示已出售200以上。

KKday網頁顯示已出售200以上。

大陸網民︰不了

LOONG 9多位成員在微博轉載拍手會的帖文，惟不少似乎是內地fans均表示「不來了」，留言著他們回大陸再開場時才參與。由於五一黃金周的關係，4月28日在中國定為恆常的上學及工作日，因此fans難以請假，加上要專程來港見面，考慮到消費、假期等問題，fans們寧等LOONG 9搞大陸場。

有不少大陸fans表示來不了。

成員拍片自我介紹

至於香港方面，負責今次活動場地的商場，昨日(23日)出po提供換票方法，稱只要先登記成為商場會員，並於同日以電子貨幣消費滿1,500元，即可換到。今日商場的專頁亦貼上LOONG 9成員的宣傳短片，冠軍奧利及陳鑫昊就比較有心，用廣東話自我介紹，香港代表冼靖峰則用普通話，文佐匡、黃奕斌及來自澳門的江信熹，就用回母語廣東話自我介紹。

宣傳片更有12位成員一齊介紹活動日子及時間，但因為大家說話的語速，口音等不同，令到整條影片難以聽清楚他們說甚麼。留言區大多是冼靖峰的fans，其次是江信熹。

12位成員一齊拍片宣傳，完全聽不清他們說甚麼。

12位成員一齊拍片宣傳，完全聽不清他們說甚麼。

奧利比較識do，用廣東話自我介紹。

奧利比較識do，用廣東話自我介紹。

冼靖峰用普通話介紹自己。

黃奕斌拍片地點應該在房內，他與文佐匡的背景都令大家知道他們沒份特訓。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受