LOONG 9妙音龍子為母校獻唱 冼靖峰遭網民「翻舊帳」

冼靖峰早前在《亞洲超星團》勝出，並隨即與另外8位參賽者組成「LOONG 9」。日前LOONG 9各成員在微博自爆外號，冼靖峰的外號叫「妙音龍子」，但他們未有對外號作深入解釋。比賽完畢後，「妙音龍子」除了抽空出席fans活動外，更為母校喇沙書院的社區服務日表演。

當日，冼靖峰表示很開心可以回母校表演，之後先後唱出周杰倫的《安靜》、陳奕訊《陀飛輪》及自己歌曲《一個人的幸運》。他稱《安靜》是他在中六參加歌唱比賽時選用的歌曲，至於《陀飛輪》是他的學兄介紹給他聽，當人愈大，出來工作之後，開始明白到這首歌的意義，唱得特別感觸。