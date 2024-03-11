LOONG 9官方海報曝光 冼靖鋒企位搶過奧利文佐匡靠邊站

LOONG 9最新官方海報。

LOONG 9由奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁組成。隊名至今仍然引來網民熱烈討論，儘管曾志偉已在鏡頭前讀過一次LOONG 9，但大家仍是把LOONG 9聯想到其他發音。 今日LOONG 9的官方微博推出首張團體照，照片見到最高人氣的奧利、李權哲在中間位置，但企位都不及冼靖鋒搶眼，企正logo下面。至於備受爭議的文佐匡則在李權哲身邊，但其位置比較側，由於他的髮型問題，有網民形容他是街邊的小混混。

奧利是LOONG 9中人氣最高的其中一位。

LOONG 9亦標籤了9位的微博帳號，僅得奧利的微博名稱仍冠上「亞洲超星團」字眼，其餘8位就已經在他們的名字前加上LOONG 9。當按入他們的微博看追蹤人數，見到奧利有46.5萬人數、李權哲有670.3萬、江信熹有39.9萬、冼靖峰有2912、白子奕有2.6萬、文佐匡有8048人，黃奕斌有1.5萬人、陳梁有8.1萬人、梁詩煜也有33.5萬人。