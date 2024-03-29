LOONG 9未開始成員已變動 分拆變兩隊發展

無綫與內地平台合辦的《亞洲超星團》於月初結束，曾志偉隨即宣布首9名的練習生組成男團「LOONG 9」，成員包括有奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。由於隊名太特別，以致在網上洗版足足半個月。意想不到的是，原來9位成員更各自有外號，如冼靖峰是「妙音龍子」，再度惹來網民熱烈討論。
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不過，LOONG 9今日宣布有新搞作，竟然是加多3位成員，分別是張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊，他們將以Loong9非限定團成員的身分參與活動。由於不少大陸網民對冼靖峰及文佐匡能夠入圍大感不滿，質疑無綫偏幫自己友，並替張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊感到不值，特別是郭殿甲跟冼靖峰的跳舞片，更在大陸瘋傳，認為冼靖峰的表現完全不合格。
網民批評有違比賽原意
如今主辦可能出於安撫網民情緒，於是宣布新增3人入圍。雖然新成員是「非限定團成員的身分」，但有網民認為新加成員的決定，有違比賽原意，倒不如直接內定，不用欺騙粉絲課金投票。
LOONG 9公布加入新成員全文：
大家好，這裡是Loong9。
關於Loong9組合成員變動的情況，現向大家作出詳細說明。
在充分了解與成員發展規劃一致的前提下，現正式宣布張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊三人加入LOONG9超話，並以Loong9非限定團成員的身分參與一切組合活動。
今後，Loong9-S將立足中國內地輻射亞洲地區；Loong9-V將立足於中國香港輻射亞洲地區。我們將打破傳統限定意義，以S隊、V隊的雙重形式，繼續站在舞台上發光發熱，請大家多多期待吧。
感謝一直以來支持Loong9的粉絲朋友。
Loong9-S 成員：奧利、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鐙濂、郭殿甲、陳鑫昊
Loong9-V成員：奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黄奕斌、陳梁