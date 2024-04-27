LOONG 9深夜宣布取消周日拍手簽名會 主辦︰不可抗力原因

LOONG 9原定周日(28日)舉行《LOONG 9拍手簽名會》，惟商場於周五深夜發文表示：「因主辦單位計劃有變，原定於2024年4月28日《Loong9 拍手簽名會》未能如期舉行。商場將會聯絡憑消費已換取活動電子預留證之會員作後續安排，而已於票務平台購票者，請留意活動主辦單位的官方公佈及安排。敬請留意及感謝支持。」商場亦把活動的宣傳海報及影片刪除。

LOONG 9的官方平台於差不多時間轉載主辦的帖文，稱︰「各位粉絲朋友們，十分抱歉！臨時接到主辦方通知，4月28日的活動由於不可抗力無法如期舉行，具體退票事宜請關注主辦方公告。很遺憾無法與大家准時相見，我們懷揣期待，希望盡快能在中國香港與大家見面！」

主辦單位：保留門票

主辦單位「DoReMii娛樂」於凌晨12點半發文稱︰「因不可抗力原因」而未能如期舉行。原文如下︰

各位親愛的粉絲朋友，

原定於2024.04.28（周日）舉辦的 《wwwtc mall x Loong9 拍手簽名會》，由於不可抗力的原因，未能如期舉辦活動，對於此事，給大家造成不便，非常抱歉。

鑒於本次活動的巨大變動及更改，Doremii 將就票務及活動事宜安排如下：

（A）已取得2024年4月28日拍手簽名會門票的粉絲，您可保留門票資訊至新的活動日期中（將再行通知）使用，門票價值及福利均承諾保持一致。

（B）如您計劃放棄參與本次活動，請留意我們本周內發布的退票公告。我們將盡力協調並加速各渠道的退票方式及退票時間，感謝您的諒解！