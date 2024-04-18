熱門搜尋:
DSE 2024 全港戲院日2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-04-18 18:53:21

LOONG 9簽名拍手會詳情曝光 入場名額限400個香港fans要參加都幾難

分享：
LOONG 9在香港舉行簽名拍手會，但有關活動似乎沒有照顧到香港fans。

LOONG 9在香港舉行簽名拍手會，但有關活動似乎沒有照顧到香港fans。

LOONG 912位成員將於428日在銅鑼灣舉行簽名拍手會，入場門票收520元人民幣，港幣則是580元。今日官方平台更詳盡公開活動內容，並表明「僅限超級訂閱『LoongLoong氣』PLUS卡用戶參與，名額400個。

對於香港的LOONG 9粉絲來說，要參加今次活動就有一定的難度，因為有關活動平台屬於QQ音樂，香港人要暢通無限使用，必須使用VPN翻牆到內地，否則會出現「由於版權限制，您所在的地區無法觀看」等字眼。如果成功登陸QQ音樂平台，還須於21日下午2時前，成為「LoongLoong氣」超級訂閱PLUS卡用戶，之後便可以在421日下午6時至423日下午6時購買拍手會的門票。

香港用戶要使用QQ音樂，只可以翻牆到大陸或是回大陸使用。

香港用戶要使用QQ音樂，只可以翻牆到大陸或是回大陸使用。

另有收費

據了解，要成為超級訂閱PLUS卡用戶仍需支付一定的費用，如是新用戶註冊，要支付260元人民幣，如是《亞洲超星團》的實時PLUS用戶就可以用優惠價208元人民幣訂閱。

換言之，要購得入場門票之前，必須要付費成為超級訂閱PLUS卡用戶。

LOONG 9在QQ音樂平台有一個付費訂閱。 LOONG 9在QQ音樂平台有一個付費訂閱。

簽拍會規則

根據官方資料顯示，入場的fans有一次上台機會，而且LOONG 9成員只會在海報指定位置上簽名，並不會簽其他內容及其他物品，上台之後亦不可以自拍、影合照，要保持安全距離，不可要求藝人佩戴任何飾品，不可以肢體接觸。

以下是活動規則截圖，全以簡體字顯示︰

LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。 LOONG 9簽名拍手會詳情。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受