LOONG 9簽名拍手會詳情曝光 入場名額限400個香港fans要參加都幾難

LOONG 9在香港舉行簽名拍手會，但有關活動似乎沒有照顧到香港fans。

對於香港的LOONG 9粉絲來說，要參加今次活動就有一定的難度，因為有關活動平台屬於QQ音樂，香港人要暢通無限使用，必須使用VPN翻牆到內地，否則會出現「由於版權限制，您所在的地區無法觀看」等字眼。如果成功登陸QQ音樂平台，還須於21日下午2時前，成為「Loong里Loong氣」超級訂閱PLUS卡用戶，之後便可以在4月21日下午6時至4月23日下午6時購買拍手會的門票。

LOONG 9共12位成員將於4月28日在銅鑼灣舉行簽名拍手會，入場門票收520元人民幣，港幣則是580元。今日官方平台更詳盡公開活動內容，並表明「僅限超級訂閱『Loong里Loong氣』PLUS卡用戶參與，名額400個。

香港用戶要使用QQ音樂，只可以翻牆到大陸或是回大陸使用。

另有收費

據了解，要成為超級訂閱PLUS卡用戶仍需支付一定的費用，如是新用戶註冊，要支付260元人民幣，如是《亞洲超星團》的實時PLUS用戶就可以用優惠價208元人民幣訂閱。

換言之，要購得入場門票之前，必須要付費成為超級訂閱PLUS卡用戶。