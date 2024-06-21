專訪｜LOONG9首度合體 團魂初現

LOONG9早前訪港，12位成員首度亮相，吸引大批粉絲到場支持，當中有不少是來自內地的粉絲。從成團以來，團名、人數變遷都成為焦點，看似出師不利，但LOONG9卻令大家成功記住，可說是另一種成功。 LOONG9至今仍有不少謎團，包括隊中的李權哲是來自男團NEXT；梁詩煜、江信熹、陳鑫昊及郭殿甲另一身份是男團BOYHOOD成員；冼靖峰、黃奕斌及文佐匡至今未有參與集體訓練，究竟LOONG9的團魂又要怎樣凝聚呢？白子奕與奧利認為隊友能團結起來，隊長李權哲花了不少工夫。

李權哲很重要 白子奕稱LOONG9有活動的時候，李權哲都會先跟隊友溝通，整合了眾人的意見再跟工作人員溝通，對方為團隊付出了很多心血。奧利說︰「他能讓所有人都覺得屬於這個團隊，只要哲哲一直都在，他就是那條線把所有人牽在一起，會照顧每一個人感受。」 奧利提到眾人在彩排時，大家的進度不同，但李權哲沒有為此有怨言，而是認為大家都是LOONG9的成員，最重要把所有人團結在一起做好一件事。在旁的李權哲聽到一臉害羞，笑謂他們是俾足面，只是他們的嘴巴不會說壞話。奧利聞言即搞笑說道︰「可以批評嗎？」李權哲即謂︰「批評就滔滔不絕了，是嗎？這弟弟很可惡！」眾人隨即笑了起來，可見他們隊友的感情很不錯。

開心跟兄弟重逢 冼靖峰、黃奕斌及文佐匡一直未有參與LOONG9的訓練，有指三人因為合約問題，未能參與LOONG9在內地的活動。再者LOONG9主力發展內地市場，冼靖峰、黃奕斌及文佐匡又是否願意放棄香港市場，今次訪問未能深入探討，但是次活動對他們而言，意義頗大。冼靖峰說︰「好開心，因為上一次取消了，這次可以順利舉行，見到很多粉絲到場是很開心，這亦是決賽之後、成團後，首次這麼齊人出席見面活動，亦是可以再次跟兄弟們見面，不止是見粉絲，而是可以跟兄弟見面！」 李權哲認為大家經歷了很多之後，終於可以全隊人跟粉絲見面，同時見到有屬於他們的應援，粉絲們的熱情，成就了LOONG9難忘的經歷。

失而復得 張鎬濂，郭殿甲和陳鑫昊是最後加入LOONG9的三人。張鎬濂稱當時收到消息時，大為驚訝，因為自己參加今次選秀之後，不會再參加類似節目組男團，因此收到通知後，忽然來了一個加入男團的機會，心情有點激動；自己也重新訂立目標，希望自己及兄弟們都愈做愈好，讓大家見證到LOONG9的成長。陳鑫昊與郭殿甲亦表示大家參加節目，也是為了成為男團成員，為此努力奮鬥一段日子，並稱大家完賽後都準備回到自己原本的生活，沒想到又可以組隊出道，心情是驚訝又開心；加入團隊後，又跟隊友們磨合得不錯。 關係好當然是團魂的一種，但外人只能靠他們的活動感受這回事，李權哲表示他們已經準備了一些作品，當中包括3首歌曲，未來也有一些團綜。每年都有新的男團湧現，就連《亞洲超星團》亦開始籌備第二季，LOONG9能走多遠，大家拭目以待！ 場地︰とん吉 Tonkichi @ wwwtc