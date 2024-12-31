LOONG9半隊合體冼靖峰超開心 原來首次出席《新城》超期待去《叱咤》

冼靖峰(Archie )、丁子朗、江信熹、張鎬濂、文佐匡、黃奕斌、余宗遙、黃星綽及區珀豪再以「亞洲超星團」身份出席《澳門戶外表演區預熱音樂會》，9子在台上又跳又唱。細看發現有半隊LOONG9成員現身，由於LOONG9自成立以來，過去的活動大部份都沒有預冼靖峰、文佐匡及黃奕斌，因此難得可以出現半隊LOONG9，Archie 直言心情好開心，因為大家已經很久沒見面。
默契依舊
Archie 表示過去一直都是以個人身份上台，今次不用再單打獨鬥，今次可以跟一班兄弟練習及表演，壓力少一些。他坦言大家都是在《亞洲超星團》比賽出身，雖然一同相處的時間只是半年有多，但大家的默契尤如合作了4、5年似的。
他說︰「我哋當時日日對住，佢哋好清楚我嘅強、弱項，處事方式，唱跳方式等等，佢哋都好熟。同佢哋真係好耐無見，事前都有彩排，今次好多嘢都係我哋9個人做晒。」
9子合力準備
Archie表示很多謝監製及導演的信任，並透露他們著他負責去聯絡其他成員，再分工負責排舞、音樂上安排等等。他說︰「因為成員唔同咗，所以音樂歌曲都唔同，由DEZ(余宗遙)負責音樂上安排。事前準備功夫都做唔少，DEZ喺音樂上幫咗好多。仲有今次表演嘅歌係要重新編舞，因為成員唔同，又要係T字台，Hugo黃星綽幫手去重新編排動作，砌番成件事，所以今次表演係我哋一腳踢！」
首次參與《新城》頒獎禮
提到他早前出席《新城勁爆頒獎禮2024》並獲頒「勁爆躍進男歌手」銅獎，他表示是樂壇上的第二個獎項，但今次是他首次出席《新城》的頒獎禮。他坦言有跟《聲夢》、《亞洲超星團》、化妝師及經理人分享首次出席《新城》的感受，因為過去幾年不是拍劇、開騷及參加比賽而去不到。他說︰「我心入面真係好想好想去頒獎禮！唔止《新城》、仲有好多，好似《叱咤》咁，我都好想去到！」問到今年會否出席《叱咤》，他表示因為未有歌曲入榜，所以寄望明年。
他表示因為頒獎禮可說是大型音樂人的派對，自己可以參與其中是一件好榮幸的事。來到年尾，他亦不忘多謝過去一年幫助他的前輩、及播放他歌曲的DJ、公司同事。