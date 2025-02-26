LOONG9被轟深圳機場登機打尖 深夜發文致歉

男團LOONG9日前由深圳飛去北京，卻被網民爆料疑在深圳機場登機時插隊。有網民日前在社交網發文，稱在深圳寶安機場登機，乘客都有秩序地排成兩行等候，但由於登機閘口遲遲未放行，其後來了一隊男團及工作人員被安排優先上機，他們的粉絲也一擁而上，場面混亂。令一直排隊的乘客相當不滿，加上LOONG9買的都是經濟艙，該網民質疑付同樣價錢為何會有優先待遇。

籲粉絲理智追星 事件引發廣泛關注後，LOONG9深夜在微博發文致歉：「近日，在網絡上引起的『網友控訴一男團插隊登機』事件，我們在此進行情況說明：LOONG9組合於21日抵達深圳寶安機場，由於圍觀粉絲過多，我們第一時間根據相關部門要求上報22日離港信息，在與多方實時溝通後，為避免造成擁擠事故，我們根據溝通確認好的時間及通道抵達，並進行登機。」

LOONG9續指：「在此，我們對於給同行旅客造成的不便致以誠摯的歉意，對因此事件給各方工作部門造成的困擾表示誠摯的歉意！同時呼籲各位粉絲朋友理智追星，安全出行！公共出行不提倡聚集、圍觀，我們將在後續的工作行程中引以為鑑，嚴格要求自身。」而該網民其後亦表示已看到相關回應，並且已收到深圳航空地面領導的電話向她致歉，並提出給予一定的補償：「我拒絕了，我說我將當時情況發在網上是為了獲得一份簡單真誠的尊重，而不是一些物質補償，隨後我就掛斷了電話。」