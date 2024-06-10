Loong9銅鑼灣wwwtc mall拍手簽名會逼爆商場 12位成員極寵粉與fans共渡5小時(多圖)

《wwwtc mall x Loong9拍手簽名會》作為組合正式 出道 及集訓後首個 商場演出活動 ，對於成員來說意義非凡，是一個重要里程碑。《wwwtc mall x Loong9 拍手簽名會》門票，一推出便被秒殺售罄，可見fans們相當踴躍支持，而活動現場更吸引近千名fans到場支持圍觀，部分Fans特意從內地來到香港支持自己偶像，迫爆四層商場，場面熱鬧。

冼靖峰想盡快有團體歌 張鎬濂高興香港演出

wwwtc mall特意提早在拍手簽名會開始前為fans設立應援區，領取精緻應援物品，為活動氣氛推上高峰。Loong9在現場以勁歌熱舞表演展露集訓成果，為團體未來發展打響頭炮，而且與現場觀眾玩足5小時，分享自己首次在商場表演感受，與現場粉絲近距離接觸。

作為香港代表的冼靖峰、文佐匡、黃奕斌及張鎬濂，則負責為說國語的隊員翻譯。張鎬濂說：「雖然爸爸媽媽工作關嚟唔到，不過都有好多親戚過咗嚟活動，所以好開心。」江信熹稱：「幾乎每一日都要排練，冇得休息，雖然辛苦不過都好開心，同埋覺好充實。」冼靖峰指：「希望盡快有我哋Loong9，同埋有多啲機會亮相唔同舞台。」最後12位成員逐一為在場500位歌迷送上親筆簽名，並用拍掌方式答謝歌迷一直以來的支持。