Lucy中腺病毒後回復狀態 塗紅唇穿高跟鞋勁精靈

李璨琛與太太梁志瑩的兩個寶貝囡李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy）日前先後病倒，Lucy 媽昨日（25日）在Ig限時動態透露Lucy 感染了腺病毒，其後更疑傳染了給妹妹，她表示：「最近心好累，家姐之前腺病毒搞5咗成個幾禮拜，好番冇耐，又突然間發高燒流鼻涕，今日又咳到肺癆咁，然後阿妹琴日又突然間發高燒，跟住今日又發現佢有好多眼膠，然後我發現佢應該都係中咗腺病毒，我今日就係不停幫阿妹抹眼屎搽精油叫家姐食中藥，無限輪迴。#小朋友病真係慘過自己病 #徘徊在客服梁與護士梁之間。」

到昨午，Lucy 媽貼出Lucy「大」字形攤在軟墊上的照片，平日非常精靈的她，頭髮凌亂，一臉病容，並寫道：「一睇就知佢琴日經歷咗好多」其後，Lucy 媽在IG限動指兩女已經逐漸有好轉，並感謝大家集氣，不過卻輪到她出現喉嚨痛症狀：「我琴晚臨瞓前許咗個願，我話寧願我病，唔該我兩個女好返，今朝肥Lu起身竟然無咳過，當然佢係呆嘅，但起碼冇再咳先啦！至於阿妹眼屎係有嘅，但起碼佢冇再發燒先啦，而我，又真係願望成真嘅，我一起身喉嚨痛！仲有好多事情要做！係唔可以病㗎。」 晚上，Lucy 媽貼出Lucy超級精靈的樣子，相中見她搽上紅唇、穿上一條紅色格仔裙配高跟鞋，並大擺甫士，相當醒神，回復以往表情多多的鬼馬Lucy ，Lucy 媽笑言：「Hello 佢應該真係冇事啦！大家可以關心吓我嗎？#昨天與今天 #簡 直係一念天堂一念地獄。」