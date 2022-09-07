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娛樂
2022-09-07 17:02:36

Lucy鍾情MC張天賦冇變心 認錯洪嘉豪係「Tyson Lucy」

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Lucy鍾情MC冇變心 認錯洪嘉豪係「Tyson Lucy」

Lucy向媽咪表示自己「細個」時認錯洪嘉豪係Tyson Yoshi。

李璨琛的4歲囡囡李元元（Lucy），近年獲媽咪梁志瑩開IG帳戶分享搞笑日常，多逾38萬網民Follow，不過早前梁志瑩竟將女兒形容為「廟街流鶯」，於網上刮起風波，LucyIG帳戶更一度被停用；事隔三星期，Lucy母女依舊活躍社交網，日前到九展Star Hall成為「Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會」的座上客，到場支持偶像張天賦（MC），更獲安排坐第一行睇騷，睇得相當投入。

Lucy媽今日再分享生活影片，亦寫：「認錯咗Tyson Yoshi係洪嘉豪，唔緊要啦！老母最初都以為Tyson Yoshi係叫Tiger Yoson…」而影片中，Lucy就搞笑地跟媽咪講：「你知唔知呢？我細個呢，夜晚呢，我聽過歌呢，跟住呢，白色頭頭嗰個呢，我以為係Tyson Yoshi，原來係洪嘉豪。」當她自己笑完一輪之後，再將同一番說話重複講多次，網民就聽到LucyTyson Yoshi讀成「Tyson Lucy」。

Lucy表示已分得出Tyson Yoshi與洪嘉豪，但就被媽咪笑指聲量大到有迴音，有網民亦好奇Lucy為何在片中強調以前「細個呢」，梁志瑩就留言回答：「佢覺得自己升咗K2就係好大個。」影片兩小時已多達1萬網民讚好。

Lucy日前到九展Starhall睇「Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會」。 Lucy被媽咪踢爆全程係咁問MC會唔會見到自己？ Lucy媽分享的影片在兩小時後已有1萬網民讚好。 Lucy又被媽咪出賣，公開阿女忽然摸自己的搞笑一幕。 Lucy鍾情MC，出名是個「賦二代」。 洪嘉豪 Tyson Yoshi
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