熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-01-13 16:40:43

Lucy Jeffrey驚喜亮相《軒公敲碗》第二季 張敬軒叫網民提議嘉賓講明「唔走數」

分享：
Lucy Jeffrey驚喜亮相《軒公敲碗》第二季 張敬軒叫網民提議嘉賓講明「唔走數」

《軒公敲碗》第二季預告片見到Lucy。

張敬軒最近忙於為自己首部賀歲片《超神經械劫案下》宣傳，昨晚（12日）他突然於社交平台預告新一季的綜藝節目《軒公敲碗》第二季將於今晚（13日）上架，首集嘉賓就是商台DJ阿正。

繼第一季節目大獲好評後，一眾網民及fans都十分期待開拍第二季，昨晚毫無預警下釋出第二季預告片，更劇透了一連三集的嘉賓及節目內容，包括跟商台DJ阿正去按摩、與魏浚笙（Jeffrey）玩密室逃脫、與「星二代KOL」李元元（Lucy）「談情」。軒仔表示這只是第二季的上半部，「其實舊年大概年中嘅時候開始拍攝《軒公敲碗》第二季，但突然間喺九、十月嘅時候接咗《超神經械劫案下》，之後就要忙於籌備演唱會，演唱會期間又中咗招，轉眼間又差唔多到農曆新年，所以不如趁而家先推出第二季嘅上半部，今年會拍埋下半部。」軒仔更謂，下半部不排除出埠拍攝，又徵求大家意見，想他邀請甚麼嘉賓，於fans中向來有「走數軒」之稱的他更揚言這次「唔走數」，不過最後又帶番個頭盔，「但係有成（電影軒仔角色名）話嘅。」

網民反應熱烈，紛紛留言表示想見到「龍虎豹蛇」組合，即是容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼及關智斌任嘉賓，除此之外，林家謙、Tyson YoshiSerrini這個「開Live三人組」亦呼聲甚高。

張敬軒出《軒公敲碗》第二季。

張敬軒推出《軒公敲碗》第二季。

第二季預告中，亦有阿正出現。

第二季預告中，亦有阿正出現。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受