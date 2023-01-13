Lucy Jeffrey驚喜亮相《軒公敲碗》第二季 張敬軒叫網民提議嘉賓講明「唔走數」

張敬軒最近忙於為自己首部賀歲片《超神經械劫案下》宣傳，昨晚（12日）他突然於社交平台預告新一季的綜藝節目《軒公敲碗》第二季將於今晚（13日）上架，首集嘉賓就是商台DJ阿正。

繼第一季節目大獲好評後，一眾網民及fans都十分期待開拍第二季，昨晚毫無預警下釋出第二季預告片，更劇透了一連三集的嘉賓及節目內容，包括跟商台DJ阿正去按摩、與魏浚笙（Jeffrey）玩密室逃脫、與「星二代KOL」李元元（Lucy）「談情」。軒仔表示這只是第二季的上半部，「其實舊年大概年中嘅時候開始拍攝《軒公敲碗》第二季，但突然間喺九、十月嘅時候接咗《超神經械劫案下》，之後就要忙於籌備演唱會，演唱會期間又中咗招，轉眼間又差唔多到農曆新年，所以不如趁而家先推出第二季嘅上半部，今年會拍埋下半部。」軒仔更謂，下半部不排除出埠拍攝，又徵求大家意見，想他邀請甚麼嘉賓，於fans中向來有「走數軒」之稱的他更揚言這次「唔走數」，不過最後又帶番個頭盔，「但係有成（電影軒仔角色名）話嘅。」

網民反應熱烈，紛紛留言表示想見到「龍虎豹蛇」組合，即是容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼及關智斌任嘉賓，除此之外，林家謙、Tyson Yoshi及Serrini這個「開Live三人組」亦呼聲甚高。