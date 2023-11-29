LV時裝秀｜傳Beyoncé有份！宋仲基平野紫耀林柏宏來港出席秋冬時裝騷 來港嘉賓名單持續更新

國際名牌Louis Vuitton(LV)將於本周四(30日)在香港首辦時裝展，選址尖沙咀星光大道舉行，連日來都有工人整理星光大道及搭建舞台，明日便會變成創意總監Pharrell Williams的時裝舞台，活動設有網上直播，讓大家可以一同見證盛事。

網上瘋傳Beyoncé與丈夫Jay-Z、「蜘蛛女」Zendaya、 NewJeans的Hyein、太妍等一眾韓星將會出席，而韓國LV代言人宋仲基已確認出席明天的活動，今日他拿著綠色keepall旅行袋到仁川機場，乘搭航機前往香港。日本男星平野紫耀及Stray Kids成員Felix亦確認來港。網上更流出平野紫耀以一身LV打扮在香港機場出現，他在晚上也在IG打卡示意自己身在香港。



除此之外，林柏宏、Stray Kids的Felix亦以LV的打扮在機場出現。泰國星二代Jaokhun Wattanasin也有IG分享照片，表示會來港出席。另外，日前有網民在灣仔捕獲碧咸，向來是LV捧場客的他估計也會亮相。