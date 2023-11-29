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娛樂
2023-11-29 22:20:03

LV時裝秀｜傳Beyoncé有份！宋仲基平野紫耀林柏宏來港出席秋冬時裝騷 來港嘉賓名單持續更新

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LV在尖沙咀星光大道舉行時裝騷，宋仲基、平野紫耀和林柏宏等陸續來港。

LV在尖沙咀星光大道舉行時裝騷，宋仲基、平野紫耀和林柏宏等陸續來港。

國際名牌Louis Vuitton(LV)將於本周四(30)在香港首辦時裝展，選址尖沙咀星光大道舉行，連日來都有工人整理星光大道及搭建舞台，明日便會變成創意總監Pharrell Williams的時裝舞台，活動設有網上直播，讓大家可以一同見證盛事。

網上瘋傳Beyoncé與丈夫Jay-Z、「蜘蛛女」Zendaya、 NewJeans的Hyein、太妍等一眾韓星將會出席，而韓國LV代言人宋仲基已確認出席明天的活動，今日他拿著綠色keepall旅行袋到仁川機場，乘搭航機前往香港。日本男星平野紫耀及Stray Kids成員Felix亦確認來港。網上更流出平野紫耀以一身LV打扮在香港機場出現，他在晚上也在IG打卡示意自己身在香港。

除此之外，林柏宏、Stray Kids的Felix亦以LV的打扮在機場出現。泰國星二代Jaokhun Wattanasin也有IG分享照片，表示會來港出席。另外，日前有網民在灣仔捕獲碧咸，向來是LV捧場客的他估計也會亮相。

今次LV時裝騷亦有不少內地當紅藝人參與，包括黃明昊、龔俊、馬思唯、TNT時代少年團的馬嘉祺、宋亞軒、張真源、賀峻霖亦被粉絲捕獲，他們都是以一身LV的打扮現身機場，並乘搭來港的航班。

林海峰晒LV邀請卡

至於香港的嘉賓名單，林海峰在網上大晒邀請卡，因此他一定會出席無誤。據了解，大會亦邀請了請郭富城、古天樂、謝霆鋒、林嘉欣、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Ian陳卓賢、林家謙、Tyson Yoshi、Jeffrey魏浚笙、Marf邱彥筒、Jace陳凱詠、吳家忻、劉俊謙、朱鑑然、范麒智、沈月、倪晨曦、盧慧敏，以及更多本地、亞洲及海外名人、時尚網路紅人。

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林海峰在網上大晒LV的邀請卡。

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